Australski istraživači pronašli olupinu broda starog 128 godina VIDEO

Istraživanje morskog dna koje je provela naučna agencija CSIRO rezultiralo je pronalaskom olupine broda starog čak 128 godina.

Istraživači su prošle godine pronašli olupinu broda “Barlisle” u australskom moreuzu Bass, koji se nalazi između država Viktoria i Tasmania, a informacije su objavljene tek prošle sedmice.

CSIRO je objavio snimak olupine koji je snimio istraživački brod “Investigator”, a koji je krstario istočnom australskom obalom u sklopu istraživačke misije čiji je cilj bio poboljšati mapu primarne rute za plovidbu i ispodpovršinsku navigaciju.

Potopljeni brod se pojavio tokom mapiranja morskog dna prošle godine, a kada je detektovan, s broda “Investigator” su poslane kamere kako bi ga snimile.

Brod “Carlisle” je izgubljen u moru nakon što je udario u stijene u moreuzu Bass, a to se dogodilo 6. augusta 1890. godine. Ranije tog dana je brod isplovio iz luke u Melburnu prema Njukaslu, gdje je trebao biti utovaren ugalj za transport u Južnu Ameriku.

Dvanaest od ukupno dvadeset članova posade je preživjelo, a na obalu su stigli dva dana nakon nesreće. Lokacija broda je ostala misterija sve do prošle godine.

Olupina je uglavnom očuvana jer se nalazi duboko i na udaljenoj lokaciji.

This is what a ship looks like after spending 128 years at the bottom of Bass Strait. Thanks to @DELWP_Vic #HeritageVictoria for identifying the ship! https://t.co/P8oFIkpimO ^EK pic.twitter.com/KjlFdg0CjH

— CSIRO (@CSIROnews) May 18, 2018