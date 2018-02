ATV u Vrginmostu: Vučić se posvetio Srbima koji žive u Hrvatskoj!

Predsjednik Srbije bio je široke ruke u Vrginmostu. To je prvo pokazao u osnovnoj školi gdje su mu rekli da bi im valjao novi kompjuter u informatičkom kabinetu, što je već danas riješeno.

Mali folkloraši rekli su da bi ima valjale nove nošnje.

“Sve najbolje vam želim, ove nošnje ćete dobiti”, obećao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

A onda je u sali društvenog doma palo nekoliko krupnih obećanja. Tamo se Aleksandar Vučić sastao sa stanovnicima Vrginmosta i okolnih opština. Mnogi su iskoristili priliku da kažu šta ih muči. Bilo je tu pitanja za pomoć oko penzija, stanarskog prava. Ono što je u njegovoj moći, obećao je Vučić, biće riješeno pa je tako obećao nekoliko novih vozila hitne pomoći, kombi za lokalni fudbalski klub, novčanu pomoć za nekoliko socijalnih slučajeva, pa i stipendije.

“Ako je pedeset a mi obezbijedimo za 20, je li to u redu?”, pitao je Vučić. “Svaka pomoć je dobrodošla”, čuo se odgovor iz sale.

A ona je neophodna. Branko je čuo silna Vučićeva obećanja i kaže da se i sam iznenadio da se neki problemi, tek tako, rješavaju. Nada se da će ono što je Vučić rekao u sali biti ispunjeno, jer ljudi u Vrginmostu teško žive i posljednje što im treba je, kako kaže, da se neko naobećava i samo ode.

“Svima je lakše pričati iako volim i čast mi je da je ovdje u Vrginmostu, ali svi dođu i odu, ali mi ovdje ostajemo i teško živimo”, ispričao je Branko Ćosić, Gornja Čemernica, Vrginmost.

Na pitanje kakav je suživot sa komšijama Hrvatima odgovorio je: “Nema velikih problema, ali ovdje imaju 4 kafića i zna se ko ide gdje. A samim tim se vidi da je suživot, nema ekscesa, ali da je neka velika saradnja, nije”.

Načelnik opštine je uvjeren da pomoć neće izostati. Uvjerava da je tamošnjim Srbima Vučićev dolazak ulio tračak nade. Ljudima tamo je, itekako, potrebna.

“Ekonomska situacija je loša zbog radnih mjesta, nema dovoljno radnih mjesta za rad. Radna mjesta bi zadržala više ljudi i porodica u opštini Vrginmost”, kaže Milan Vrga, načelnik opštine Vrginmost.

A nakon što su ljudi rekli šta ih muči, predsjednik Srbije ostao je nasamo sa novinarima koji su ispunili skoro pola sale. Njegov govori u Glini 1995. godine ponovo se nametnuo kao glavna tema. Hrvatske kolege pitale su da li će se izviniti zbog tadašnjih riječi da će Glina uvijek biti srpska i da li taj govor opterećuje današnje odnose Srbije i Hrvatske?

Različito se gleda na prošlost, poručio je Vučić.

“Ja ću da odgovorim šta ja hoću a ne šta vi hoćete. Jel može, jel može tako, e ajd hvala vam, baš ste ljubazni. Izmislili ste to za veliku Srbiju, to nema u govoru u Glini i to ste izmislili, morali ste da dodate. Vaša želja da prema nekome imate pristojan odnos uvijek mora da bude direktno proporcinalna mjeri poniznosti koju taj neko prema vama taj neko mora da pokaže. Nećete to doživjeti. Jedino što je vama bilo potrebno je hoćete li da dobijete nešto što biste mogli da iskoristite za lično unižavanje predsjednika ili nekoga iz Srbije. Taj film, stoti put vam kažem, nećete da gledate”, poručio je Aleksandar Vučić.

Zato će gledati Kolindu Grabar Kitarović u Srbiji. Vučić je najavio da će predsjednici Hrvatske, uskoro, poslati poziv za posjetu. Poručio je da će biti dočekana kako dolikuje i dodao da srpski mediji sigurno neće oblatiti njeno ime kao što su to, kako je istakao, pojedini hrvatski uradili u njegovom slučaju.