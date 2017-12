ATV u Širokom Brijegu – može li se do diplome za dva dana?

Od kad je Predsjedništvo SNSD-a naložilo preispitivanje svih diploma iz Travnika i Širokog Brijega, u Minsitarstvu prosvjete ne zanju šta da rade. Ministar kaže da nijedna institucija nema nadležnost da sve provjeri, iako je lider SNSD-a ozbiljno upozorio da se diplome stiču nezakonito.

“Opšte je poznato da vam je potrebno da odete dva dana u Široki Brijeg i dođete sa diplomom koju ste željeli. Predsjedništvo je zaključilo da se moraju pod lupu staviti sve diplome iz Širokog Brijega, Travnika i sa sličnih destinacija”, rekao je Milorad Dodik, predsjednik RS.

“Vrlo je teško da mi napravimo reviziju diploma zato što reviziju može napraviti samo onaj ko ih izdaje. A najbolja revizija je da naši privrednici koji zapošljavaju te ljude i koji donose diplome iz Širokog Brijega, da naprave svojevrsni test. Ako vam dođe vozač pa normalno je da vi isprobate tog vozača jer mu date kamion koji vrijedi sto hiljada maraka”, komentariše Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture RS.

Upravo su od privrednika i stigle žalbe na adresu ministra. Od njega traže da sistemski uredi oblast prekvalifikacija, jer zbog haosa u Srpskoj mnogi odlaze na školovanje u Široki Brijeg. I ATV se u potrazi za spornim diplomama uputila u najpoznatiji studentski grad u Hercegovini, ali širokobriježani tvrde da su to samo glasine.

Pruču o brzim diplomama pokušali smo da provjerimo i u najpoznatijoj privatnoj obrazovnoj ustanovi u gradu, ali iz Centra za obrazovanje tvrde da o tome ne znaju ništa. Pismeno poručuju da rade po zakonu i to samo srednjoškolsko obrazovanje pa se ne smatraju prozvanim.

“Pročitali smo u medijima izjavu predsjednika Srpske, gospodina Milorada Dodika i koliko smo zaključili spominje se stjecanje diploma u visokom obrazovanju. Naša ustanova se ne bavi visokim obrazovanjem a koliko znamo na području Širokog Brijega postoji samo Likovna akademija od visokoškolskih institucija”, ističu u Centru za obrazovanje.

Diplome akademskih slikara nisu toliko sporne ali zato jesu vozačke, kaže ministar prosvjete. Za njega revizija nije rješenje, već rangiranje ustanova. Kad to uradimo, kaže, diplome sa spornih destinacije neće vrijediti na tržištu, iako će formalno važiti.

“Ali to će biti samo za pokazivanje kad je slava, da on pokaže svojim prijateljima da i on ima određenu diplomu”, rekao je Malešević.

Diplome sa spornih destinacija aktuelne su već nekoliko godina. Njihovom omasovljavanju doprinjelo je i to što su brojnim srednjim školama u Srpskoj oduzeto pravo obrazovanja odraslih.