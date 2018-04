ATV u posjedu sudskog rješenja – zašto Dudakoviću nije određen pritvor?

Sud BiH odbio je zahtjev tužioca Vedrane Miović da odredi pritvor Atifu Dudakoviću, iako je jasno navela razloge. ATV je u posjedu sudskog rješenja iz kojeg se vidi da tužilac strahuje za svjedoke.

Radi se o 15 svjedoka koji su očevici strijeljanja. S obzirom da nema preživjelih žrtava, ti svjedoci treba da govore o najtežim posljedicama i velikim razmjerama zločina. Ono što je u cijelom slučaju možda i najvažnije, tih 15 ljudi već duže vrijeme strahuju za svoju bezbjednost, jer dolaze iz sredine iz koje i Atif Dudaković.

Svi oni su pripadnici vojske kojoj su pripadali i osumnjičeni, a bez njihovih izjava Tužilaštvo ne može okončati istragu.

“Naročitu okolnost da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, predstavlja činjenica da su se u relevantnom periodu osumnjičeni i svjedoci koje je potrebno saslušati, nalazili na različitim pozicijama u vojnoj hijerarhijhi V Korpusa, pa je realno za pretpostaviti da se osumnjičeni i svjedoci poznaju međusobno”, navodi se u rješenju.

Neki od svjedoka koje je u prijedlogu za određivanje pritvora pominjala tužilac Vedrana Miović već su zatražili zaštitu identiteta. I to govori o strahu za vlastitu bezbjednost.Sudu to nije bilo dovoljno iako je, ukoliko se pažljivo pročita sudsko rješenje,evidentno da sud ne spori ni optužbe tužilaštva ni svjedoke već to koliko je velika opasnost od uticaja na svjedoke. I to čak konstatuje u odluci o mjerama zabrane.

“Sud je utvrdio da postojie okolnosti koje ukazuju na bojazan da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, ali da okolnosti koje je tužilaštvo predočilo kroz dokaze nemaju karakter naročitih okolnosti te da se bojazan od uticaja na tok istrage može obezbijediti primjenom mjera zabrane. Dakle, iako sud nalazi da u određenoj mjeri postoji opasnost od uticaja na svjedoke, ta opasnost nije takvog intenziteta koji bi opravdao primjenu najstrože mjere obezbjeđenja”, piše u rješenju.

U rješenju Suda koje je u posjedu ATV-a, navedeno je još i da je istraga u slučaju Dudaković i ostali pri kraju i da se uskoro očekuje konačna tužilačka odluka. Atif Dudaković uhapšen je u petak u Bihaću. Osumnjičen je za teške zločine u zapadnokrajiškim opštinama protiv srpskih vojnika i civila, i bošnjačkih civila stanovnika Autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Mjere zabrane, koje je izrekao sud, odnose se na javna obraćanja i izjave za medije o činjenicama koje se odnose na ovaj krivični postupak.

Predviđaju i zabranu osumnjičenima da kontaktiraju sa oficirima i vojnicima koji su na bilo koji način bili uključeni u vojnu operaciju “Sana 95” na područjima opština Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Ključ i Sanski Most.