ATV u Podrinju: Sramna ali očekivana presuda Oriću

Vijest o oslobađajućoj presudi Naseru Oriću odjeknula je kao bomba u Bratuncu i Srebrenici.

Članovi porodica ubijenih u Zalazju, već odavno ne vjeruju u rad bh. pravosuđa, ali poslije ovakve presude kažu da bi se institucije RS itekako trebale pozabaviti ovom presudom i onima koji su doprinjeli da ishod bude na štetu srpskih žrtava.

“ Kako pravosudne tako i istražne institucije da pokrenu postupak protiv onih Srba koji su svjedočili u korist Nasera Orića, to su Srbi koji su prije deset godina pričali sve kako su bili svjedoci stradanja i zarobljavanja odjednom je nastupila amnezija“, kazao je Gojko Simić, predsjednik Boračke organizacije opštine Srebrenica.

Biljani Rakić, u Zalazju, ubijen je otac, stričevi, ujaci, prvi rođaci i rodice. Na pravdu i nakon četvrt vijeka, po svemu sudeći moraće još da čeka. Iako razočarana odlukom bh. suda, danas ima samo poruku za političare u RS.

“Ovo je jedna vrsta opomene i srpskim političarima, dok se oni dogovaraju oko referenduma o Sudu i Tužilaštvu, i prebacuju lopticu sa jedne strane na drugu, druga strana završava svoj posao uspješno”, rekla je Biljana Rakić.

U Bratuncu koje je najviše stradalo od vojske Nasera Orića, ne mire se sa današnjom presudom, ali ne iznenađuje ih ništa što dolazi iz Sarajeva. U Srebrenici podijeljena mišljenja, barem kod onih koje smo sreli na ulici..

– “ Naser Orić oslobođen, vaš komentar? Ne znam, Sud je dao svoje, Sud je rekao svoje. “

–“ Nije pošteno.“

– “ Ta presuda ne vodi ka povjrenju, ka boljem životu i suživotu. “

I u Bratuncu su anketirani građani komentarisali presudu:

-“ Pobio toliko djece, silovao tolike žene, napravio toliko jada I da bude oslobošen, ništa ne razumijem, o čemu dalje pričati.”

– “ To je bruka I sramota, ali to se i očekivalo, jer je to namješten proces, samo se Srbi osuđuju“

– “ Srbi se sa ovih prostora pitaju ko će odgovarati za sve te srpske žrtve. “

U Sreberenici danas policije više nego inače.Nadaju se da posla neće imati, ali ništa ne prepuštaju slučaju.Prvi čovjek Srebrenice poziva na smirenost i jedne i druge.

“ Ja smatram ko god bude likovao ovoj presudi da je isto saučesnik I isto zločinac kao Naser Orić“, izjavio je Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.

U Srebrenici i Bratuncu sa pažnjom će pratiti proces drugostepenog postupka.

Dok se duhovi rata koji su danas probuđeni, ponovo ne smire, ne može se pričati o suživotu, poruka je danas Srba iz Podrinja, nakon oslobašajuće presude Naseru Oriću.