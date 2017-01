ATV saznaje: Vlada prolongirala plan za uštede

Vlada Srpske ponovo sama sebi produžava rokove. Apsurd je što su smanjene plate, ali bez urađenog Operativnog plana za smanjenje ukupne potrošnje na plate. Tekst plana trebalo je da bude gotov do nove godine, što su u više navrata pominjali i premijerka i ministri.



U Ministarstvu finansija kažu da je na kraju napravljen dogovor sa MMF-om da se rokovi koriguju. To se očigledno ne odnosi na minuli rad.

“Međunarodni monetarni fond je korigovao rokove u vezi sa izradom Operativnog plana za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini, dok ne budu završeni Registri zaposlenih za svaki nivo vlasti. U skladu sa navedenim, novi rok za izradu Registara je septembar 2017. godine, a za usvajanje Operativnih planova oktobar 2017. godine.”, rečeno je u Ministarstvu.

Prije operativnog, Vlada Srpske još ljetos je usvojila Strateški plan za smanjenje potrošnje na plate. Da se sa dokumenta koji predviđa smanjenje plata skine oznaka “tajno” Vlada je odlučila krajem oktobra. Tek na insistiranje ATV-a dokument je postao javan i vlasti su tad i zvanično priznale ono na šta su se obavezali MMF – a to je smanjivanje broja zaposlenih i ograničavanje plata, te uvođenje moratorijuma na zapošljavanje u javnom sektoru.

“To što smo se obavezali, vrlo interesantno da ti dokumenti procure tek kada se zvanično objave na sajtu Svjetske banke ili Međunarodnog monetarnog fonda i tek onda shvatimo šta nas to sve čeka”, rekao je ekonomista Zoran Pavlović.

Jedan od dokumenta koje je ministar finansija najavio još u oktobru je izrada registra zaposlenih u javnoj upravi. I to u saradnji sa Svjetskom bankom, a kao osnova za analizu svakog radnog mjesta i pronalaženje načina za nove uštede. Šta to konkretno znači, pokušao je da objasni ministar rada.

“Vjerovatno postoji prostora za uštede u onom smislu da spajanjem dva referata u jedan referat. Postoje dva referata gdje dva čovjeka nisu dovoljno iskorišćena i spajanjem da tva referata u jedan referat vjerovatno bi se napravila ušteda samim tim što bi to radio jedan čovjek. I objedinjavanjem referata. – Da li to znači otkaz za ovog drugog čovjeka? – Ne, neće to biti otkaz nego ćemo ići, kako se ono kaže, sa prirodnim odlivom”, rekao je ministar rada u Vladi RS Milenko Savanović.

Tek kad Vlada prebroji koliko ima radnika u administraciji, slijedi izrada spornog operativnog plana. Na posljednjem skupštinskom zasjedanju Zoran Tegeltija je odlučno odbio da priča na tu temu.