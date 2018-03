ATV saznaje: U BiH 13 paravojnih formacija

Članovima Komisije za odbranu i bezbjednost BiH stigao je izvještaj Ministarstva bezbjednosti BiH i to strogo povjerljiv pa o njemu danas niko ne želi puno da govori.

Komisija je tražila informaciju o postojanju paravojnh formacija na teritoriji BiH jer se o tome u javnosti priča mjesecima. Detalje nije smio da otkrije ni ministar bezbjednosti koji samo potvrđuje da je dostavio izvještaj.

“Tako da je to tajni, povjerljivi dokument o kojem ja ne bih mogao ništa izlaziti u javnost. Ali bi mogao reći da smo obradili cijelu tu problematiku, da postoje određena saznanja i informacije o postojanju, da kažem radikalizovanih grupa koje u određenim segmentima zagovaraju i neku vrstu nasilja. U toj informaciji smo sve skupa dovoljno obrazložili da nadležna komisija i parlament o tome može kompetentno raspravljati”, izjavio je Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH.

Iako ministar Mektić ne smije o detaljima, ATV saznaje da su bezbjednosne službe koje su radile na prikupljanju informacija konstatovale da postoji 13 paravojnih formacija na teritoriji BiH. Ono što bi moglo predstavljati svojevrsni problem jeste informacija da u Republici Srpskoj postoji čak devet paravojnih formacija, dok ih je u Federaciji BiH samo četiri. Nekoliko puta Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske poručio je da u Republici Srpskoj ne postoje paravojne formacije, ali da ih evidentno ima bezbroj u Federaciji.

Predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH, Sifet Podžić kaže da će se izvještaj pred komisijom naći najvjerovatnije do kraja marta, jer zakazivanje sjednice zavisi od obaveza članova komisije. Ni Podžić nije želio da prekrši tajnost izvještaja. Dušanka Majkić, član komisije, pita se čemu tolika tajnost i da li je opravdana.

“Zar ne bi bilo doboro da ova zemlja, da građani ove zemlje znaju kakava nam je bezbjednosna situacija kada su u pitanju ti pokreti. Da vidimo, prvo i drugo, da li je to što je on napisao istinito i tačno da može i MUP Republike Srpske dati svoj stav o tome. Ima li on takva saznanja kao što ima ministar Mektić, jer vidimo da u posljedenje vrijeme, on vidi ono što niko ne vidi, odnosno ne vidi ono što svi vide”, izjavila je Dušanka Majkić, član Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH.

Izvještaj o pravojnim formacijama nalazi se u prostorijama Sektora za zaštitu tajnih podataka u zgradi Parlamenta BiH. Za sada, samo članovi komisije mogu da pročitaju izvještaj u prisustvu službenika, ali ne smiju ništa da zapisuju, ni da komentarišu po izlasku. Ukoliko komisija odluči da se ta inforamcija dostavi parlamentu onda će i poslanici moći da pročitaju izvještaj.