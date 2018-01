ATV otkriva šta piše u Vladinom “Akcionom planu”

Do 2020. u Željeznicama će biti 600 radnika manje – to piše u radnoj verziji Vladinog Akcionog plana. Plus da se ukinu svi grantovi javnim preduzećima.



Na željeznici – odmah poslije restruktuiranja. Radnici kažu: “I bez plana – već je počelo.”

“211 ljudi je već penzionisano. Šta dalje znači to? U ovoj godini još 108 ljudi, već su pripremljeni papiri, odnosno, sravnjavaju se takoreći računi sa penziono-invalidskim osiguranjem”, rekao je Boris Šukalo iz Samostalnog sindikata saobraćaja i transportne djelatnosti.

Plan za Željeznice samo je jedan od 150 rokova i mjera koje su ministri, kao prijedlog, dostavili socijalnim partnerima. Tako na primjer, do marta 2019. sve zdravstvene ustanove moraju da se prebace na trezorski sistem. Do kraja ove godine – trebalo bi da se napravi plan izmirenja obaveza u zdravstvenom sektoru. Izrada registra zaposlenih do juna ove godine. Analiza svakog pojedinačnog radnog mjesta – od jula do novembra.

“Mi smo našim socijalnim partnerima, Uniji poslodavaca, sindikatu, Privrednoj komori dostavili draft u petak, u ponedjeljak, u srijedu pardon – prvi radni dan – smo dostavili taj dokument kao draft da oni pogledaju. I nakon njihovih prijedloga i sugestija Vlada će na svojoj prvoj narednoj sjednici usvojiti Akcioni plan”, rekao je ministar finansija u Vladi RS Zoran Tegeltija.

Samim tim, radna verzija Akcionog plana podložna je promjenama, ali vjerovatno ne drastičnim – jer, u suštini, predstavlja presjek već potpisanih memoranduma Vlade sa poslodavcima i sindikatom. Poslodavcima se ne sviđaju baš svi rokovi i to što su, obećane promjene obračuna plata i smanjenje poreza i doprinosa, planirane poslije izbora.

“Mi smatramo da, do septembra, trebaju da budu doneseni zakoni kojima će biti definisani način smanjenja poreza i doprinosa i njihova visina na osnovu projekcija koje do dog perioda se pokažu, koji su to povećani efekti u prihodovanju poreza i doprinosa koje uplaćuju poslodavci”, rekao je Saša Trivić iz Unije udruženja poslodavaca RS.

U radnoj verziji piše i to da se pod hitno mora mijenjati Zakon o radu. Nacrt već u martu, prijedlog u junu ove godine. Radnu verziju sa vladinim rokovima u Privrednoj komori su dobili tek juče. Zato još nisu napisali primjedbe ali za Akcioni plan, kažu, ima još vremena, pa ne bi da žure.

“Njegovim usvajanjem do kraja januara možemo očekivati da će ta realizacija krenuti već početkom ove godine i da sve one predviđene reforme, posebno one koje se odnose na rasterećenje privrede – da će to doći što prije. Međutim, kažem, o tim rokovima i svemu onom što je predviđeno, nakon dublje analize ćemo se očitovati”, rekao je Vladimir Blagojević iz Privredne komore RS.

Za dublju analizu, ipak, svi zajedno imaju još samo pet dana. Vlada je socijalnim partnerima dala rok do 11. januara da dostave primjedbe. Nakon toga, ministri će razmotriti pristiglu dokumentaciju i u kratkom roku usvojiti konačnu verziju teksta.