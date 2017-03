ATV otkriva nove detalje ponuda za kupovinu “Ljubije”

Ukoliko postanemo vlasnici “Ljubije” bacamo se i na transportni biznis, obećavaju u “Izraeli investment grupi”.

U ponudi koji su dostavili Vladi Srpske, a koja je u posjedu ATV-a, predlažu kombinaciju prevoza rude, pa čak i ljudi, i to na relaciji Prijedor-Banjaluka-Doboj-Bijeljina-Beograd-Smederevo. Druga varijanta je prevoz rude lokalno, u okviru rudnika, takozvanom SkyWay tehnologijom. Kako bi što uvjerljivije prikazali šta je to, ustvari, i kako su zamislili futurističku Ljubiju, ministrima su dostavili animacije nečega što, bar na prvu, najviše liči na visokotehnološke žičare.

“Predlažem da napravimo Centar za istraživanje i razvoj inovativnih tehnologija u oblasti rudarstva, u oblasti prerade rude i transporta”, kazao je Evgenij Zotov iz “Izraeli investment grupe”.

Za sve navedeno, i još mnogo štošta – izdvojiće, kažu, 65 miliona maraka, i to mimo novca koji nude za kupovinu rudišta. U “Mitalu” za investicije nude tri miliona manje, plus zaposlenje do 300 radnika. Ipak ne bi pred kameru – i pored toga što je i njihova najnovija ponuda objelodanjena u javnosti.

Dugogodišnji radnik i bivši član Upravnog odbora rudnika “Ljubija” pomno prati dešavanja oko privatizacije. Kaže da nije navijač već realan posmatrač.

“Ruda u Omarskoj koja se sada eksploatiše može još da traje tri do četiri godine i tu više rude nema. To je za Mital kraj – ako ne bi ušao u kupovinu drugog dijela i ne bude vršio eksploataciju centralnih i istočnih rudišta on mora da se povuče”, rekao je Mirko Šašić, bivši član UO RŽR “Ljubija.

A ima i mišljenje o“Izraeli investment grupi”.

“Nudi zaposlenje 300 radnika. Nudi bankovnu garanciju iz koje se može odmah angažovati više od 25 odsto te garancije za potrebe proizvodnje”, objašnjava Šašić.

Ministar rudarstva nedavno je potvrdio da su ponude stigle i da ih je otvorio, ali da se ne žuri i da će o sadržaju ponuda ministri tek u narednim danima.

“Sigurno su to ponude sada koje su u fazi razmatranja i vidjećemo koja bude najpovoljnija ona će sigurno imati prođu, imaće mogućnost da praktično bude prva na tenderu”, kazao je Milenko Savanović, ministar rada i boračko invalidske zaštite u Vladi RS.

U najnovijoj ponudi, Izraelci nude 92 a “Mital” 63, 6 miliona maraka. Nakon ministara – o prodaji ”Ljubije” raspravljaće i narodni poslanici.