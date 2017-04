ATV otkriva: Koliku je štetu od SSP-a procijenila Svjetska banka?

Šteta od primjene SSP-a koju je Svjetska banka trebalo da sračuna, a Njemačka navodno nadoknadi, konačno je procijenjena. U Ministarstvu poljoprivrede ATV-u je potvrđeno da su im nakon više probijenih rokova iz Svjetske banke konačno dostavili preliminarne procjene.

Ipak, dogovorili su se da još ništa ne otkrivaju dok ne dobiju konačne brojke, a tajnoviti su i u kancelariji Svjetske banke u Sarajevu.

“Još uvijek radimo analizu.Na žalost ne mogu vam govoriti nikakve cifre, dok ne bude sve završeno, jer smo se tako dogovorili sa domaćim organima”, navela je Tatjana Proskurjakova, šef kancelarije Svjetske banke u Sarajevu.

ATV je, ipak, došla do brojki. Alberto Portugal, Irina Šuman i Lulu Šui izračunali su da bi zbog ukidanja carina državni budžet trebalo da izgubi između 51 i 68 miliona maraka godišnje, s tim što će iz godine u godinu šeta biti sve veća.

Zbog nedostatka podataka koji nisu ažurno vođeni, gubitke za domaću proizvodnju nisu mogli precizno da izračunaju. Analizirali su osam grupa proizvoda i utvrdili da će najviše izgubiti proizvođači meda i pilećeg mesa. Očekuju da zbog povećanog uvoza iz Hrvatske ta proizvodnja opadne za oko dva miliona maraka, ali će se šteta nadokanditi sama.

“Povećana potrošnja od strane potrošača i koristi za potrošače će vjerovatno kompenzirati gubitak tarifnih prihoda plus gubitak proizvođača”.

Poljoprivredni proizvođači u tu teoroju baš i ne vjeruju, pa i dalje očekuju da im Njemačka nadoknadi svaku izgubljenu marku. “Tako nam je obećao na sastanku u Sarajevu njemački ministar poljoprivrede”, uporno ponavlja Vadimir Usorac dok mu nadu daje i predsjednica Vlade.

“On je rekao to što je rekao. Svjedoci smo, imamo to i zabilježeno, zabilježili su i mediji da bi se kasnije to okrenulo na tehničku pomoć.Nek oni svojim proizvođačima daju tehničku pomoć”, poruka je Vladimira Usorca, predsjednika Udruženja poljoprivrednih proizvođača -mljekara RS.

“Kad oni izađu sa svojim ocjenama i analizama nakon toga vidjećemo u kojem smislu, da li samo u formi tehničke pomoći ili bi trebalo da bude neka strukturalna podrška samom sektoru. Jeste li gledali analizu? Gledaćemo kad nam ministar poljoprivrede bude prezentovao, on je taj koji nas obavještava o svim aktivnostima na tom planu”, kaže Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS.

Svjetska banka procjenjuje da će štetu kompenzovati i pozitivni efekti izvoza u Evropsku uniju. Stručnjaci sa Poljoprivrednog instituta kažu da analiza nije zabrinjavajuća i da zaštitne mjere koje su kod nekih proizvoda ukinute 1. februara, kod drugih odavno ne postoje. Kao primjer navode liberalizovano tržište žitarica koje uspješno izlazi na kraj s evropskom konkurencijom.

“U ovoj proizvodnji ja bih rekao je pihvaćena ta tržišna utakmica gdje mi u toj utakmici uspijevamo da na neki način odolimo, da proizvedemo određene količine ovih proizvoda. Jesu to male količine”, Dragan Mandić, Poljoprivredni institut RS.

“Ipak uz veća ulaganja rezultati neće izostati”, kažu sa Poljoprivrednog instituta. Prilagođeni SSP pogađa svega sedam odsto uvoza u BiH iz Evropske unije, a očekuje se povećan priliv robe, uglavnom iz Hrvatske.