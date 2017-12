ATV otkriva kolika će biti najniža plata u Srpskoj

Kolika će biti najniža plata, najstrožije je čuvana tajna u Srpskoj. Do utorka. A zašto, to niko ne zna. Kako radnici ne bi morali da iščekuju još tri dana, ATV otkriva šta su se dogovorili socijalni partneri i Vlada.



Minimalac u Srpskoj biće 410KM. Tako je ATV-u potvrđeno u Vladi Srpske. Premijerka, ne želi da komentariše. Ima, kaže, svoje razloge i ponavlja jučerašnji stav- sve će se znati 26. decembra. Ostaje, ipak, nejasno, zašto o tome ćute i socijalni partneri. Pogotovo oni koji bi trebalo nestrpljivo da čekaju povećanje i da se bore za prava radnika.

“Ne mogu ja vaše provjerene informacije komentarisati”, rekla nam je Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata RS.

Druga strana kaže- nije zvanično, pa će se i oni oglasiti u ponedjeljak. Uvjeravaju da će biti još pregovora.

“Mi, rukovodstvo Unije, smo uslovno prihvatili i trebaju nam stavovi Skupštine da odgovore, ako oni odgovore i prihvate to, mi nemamo ništa protiv”, kaže Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavac RS.

Svakako, kaže Škrebić, najniža plata neće biti u skladu sa rastom projsečne ali i cjena generalno. Zato je premijerka još juče priznala da bi minimalac i od 500KM bio nedovoljan, ali, kaže, uzda se u postepen rast. Za sada se, poručuje, drže cifre od minimum 405KM.

“Kad smo nekada donosili unaprijed mjeru i definisali da će doći do podrške nezaposlenim porodiljama od 405KM, mi smo već tada željeli da sugerišemo da je to najniži iznos koji može doći u obzir, da je to stav Vlade. Sve preko toga podržavam da se dogovori sindikat i poslodavci”, rekla je Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS.

O minimalnih 405KM, pregovarali su na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta prije dva mjeseca i nisu se usaglasili jer su sindikalci tražili da to ipak bude 418KM. Minimalac u Srpskoj trenutno iznosi 395KM, pa će, sa novim od 410 povećanje biti 15KM, što je za 10KM manje povećanje od onog lani, iako se Mišićeva hvalila da je baš ova godina, tokom koje ona predsjedava Ekonomsko-socijalnim savjetom, najuspešnija.