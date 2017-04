Atentat u Istanbulu: Ubijen medijski magnat

Osnivač i predsjednik TV kompanije Gem koja emituje program na persijskom jeziku Saed Karimijan ubijen je u Istanbulu, javio je BBC.

On je ubijen u istanbulskom kvartu Maslak, a policija je pronašla spaljeno vozilo koje je korišćeno u atentatu i u toku je istraga.

Karimijan je procesuiran u odsustvu pred sudom u Teheranu i osuđen na šest godina zatvora zbog širenja propagande protiv Irana.

Gem TV prevodi strane i zapadne programe na persijski jezik i emituje ih preko satelita u Iranu.

Ta medijska grupa osnvana je u Londonu, ali je kasnije proširena na Dubai.

Kako je navedeno na sajtu, taj medij ima 17 kanala na persijskom jeziku i po jedan kurdskom, azerskom i arapskom jeziku.

Hitman sent by #Iran‘s Min of Info (Intel) fired 27 shots at car of Saeed #Karimian, founder of GEM TV killing him in #Istanbul last night. pic.twitter.com/FAd7H4cPQ5

