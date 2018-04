Asad: Za obnovu sirijske ekonomije trebaće 400 milijardi dolara

Sirijski predsjednik Bašar al Asad izjavio je danas da će za obnovu ekonomije te države, u kojoj se ratuje već sedam godina, biti neophodno 400 milijardi dolara, javlja Tas s pozivajući se na zvaničnika ruske Dume, Dmitrija Sabljina.

Važno pitanje je oporavak infrastrukture. To neće koštati manje od 400 milijardi dolara i za to će biti potrebno od 10 do 15 godina”, citirao je Sabljin Asada.

Sabljin je šef ruske delegacije koja se danas sastala sa Asadom u Damasku i koordinator grupe ruske Dume koja se bavi odnosima sa sirijskim parlamentom, navodi agencija.

Asad je, prema njegovim riječima, naglasio da ne očekuje da zapadne kompanije nafte i gasa rade u njegovoj državi.

“Mi ne očekujemo zapadne kompanije ovdje, posebno u sferi nafte i gasa. O tome sam pričao sa (ruskim) predsjednikom (Vladimirom) Putinom u Sočiju. Mi želimo da ovde rade ruske kompanije i očekujemo brz napredak”, citirao ga je Sabljin.

Agencija je prenijela da je sirijski predsjednik ponovio da su raketni napadi Zapada na Siriju bili akt agresije.

Ruski poslanici sastali su se sa Asadom dan nakon što su u noći između petka i subote SAD, Britanija i Francuska izvršile zajedničke vazdušne udare na Siriju zbog navodnog hemijskog napada na civile u Dumi 7. aprila u kojem je najmanje 40 ljudi poginulo.

Tas s je prenio da su ruske diplomate navele da je Asad bio “dobro raspoložen” i da je pohvalio protiv vazdušne sisteme iz ŠSR-a koje je Sirija koristila kako bi se odbranila od napada Zapada.

(Tanjug)