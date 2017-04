Asad: Pregovori u Ženevi “politički kišobran terorista”

Sirijski predsjednik Bašar el Asad rekao je da Zapad i njegovi saveznici koristi ženevski proces kao “politički kišobran” za terorističke grupe.

“Naša procjena pregovora u Ženevi je da to još nije počelo, do sada se ništa nije dogodilo, to je mrtvo”, rekao je Asad za “Sputnjik”.

On je kao suprotan primjer naveo proces u Astani, koji promovišu Iran i Rusija, zemlje “spremne da postignu mirno rješenje” u vezi sa sirijskim suverenitetom, Poveljom UN i Savjetom bezbjednosti UN.

“Ako pogledate na drugu stranu, zapadni blok sa svojim saveznicama u regionu i njihovi predstavnici koriste ovakve skupove samo kao politički kišobran za teroriste, a ne za političko rješenje”, rekao je Asad.

Sirijski sukob tema je paralelnih pregovora u Ženevi i Astani u Kazahstanu.

Peta runda pregovora uz posredovanje UN u Ženevi o sirijskom pomirenju završena je 31. marta bez pomaka.

(Srna)