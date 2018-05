Asad: Nemam nadimak za Trampa

Na pitanje da li on ima neki nadimak za Trampa, sirijski predsjednik izjavio je za televiziju RT da on ne koristi takav rječnik.

“Јa ne govorim takvim jezikom, tako da ne mogu da koristim sličan jezik. To je njegov jezik. On odražava njega”, rekao je Bašar al Asad u ekskluzivnom intervjuu za RT.

“Mislim da postoji veoma poznat princip: vi ste ono što govorite. Dakle, on je želio da prikaže ono što je on i to je normalno, dodao je Asad.

On smatra da Trampovo izmišljanje uvredljivog nadimka zaista nije bitno za ono što se dešava u Siriji.

“Јedina stvar koja vas pokreće jesu ljudi kojima vjerujete, ljudi koji su uravnoteženi, ljudi koji razmišljaju, koji su moralni, imaju etiku, to je ono što bi trebalo da pokreće sve u vama, bilo pozitivno ili negativno. Neko kao Tramp neće ništa u meni pokrenuti”, naglasio je Asad.

Sirijski predsjednik je u intervjuu koji će biti objavljen u četvrtak objasnio stav njegove vlade o aktuelnom oružanom sukobu u Siriji, uključujući dozvoljavanje bezbjednog prolaska u Idlib militantnim snagama, eskalaciju tenzija sa Izraelom i kontinuirano prisustvo američkih trupa na sjeveru zemlje.

(sputniknews.com)