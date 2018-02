Art-pop dive Fever Ray i Sevdaliza pokreću EXIT Freedom zvukom 21. vijeka

Dugačku art-pop liniju umjetnika koji na EXIT dolaze svake godine još od osnivanja, ovog ljeta na najbolji način nastaviće dvije senzacionalne autorke koje na Petrovaradinsku tvrđavu donose izuzetno savremen umjetnički izraz.



Prva je apsolutna ikona muzičke scene 21. vijeka Karin Dreijer poznata i kao Fever Ray! Karin na tvrđavu dolazi na vrhuncu karijere, sa hedlajnerskim pozicijama najznačajnijh festivala ovog ljeta, kao što su Primavera ili Melt! koji ju je izdvojio među tri glavna hedlajnera festivala zajedno sa Florence + The Machine i The xx.

Takođe sa bendom, uz jedinstven i veoma vizuelan nastup, na ovogodišnji EXIT dolazi još jedna izrazito aktuelna avangardna pop zvijezda i trenutno vodeća trip-hop umjetnica Sevdaliza! Aktuleni album “ISON”, te sjajni nastupi i upečatljivi spotovi iransku umjetnicu lansirali su na pozornice vodećih svjetskih festivala.

Planetarnu popularnost Fever Ray stekla je kroz obožavani i krajnje revolucionarni elektronski sastav The Knife čijih pet albuma su snažno uticali na današnju muziku kroz više generacija.

U međuvremenu Karin je svoj prodorni glas pozajmila i za najveći hit grupe Royksopp “What Else Is There”, a sa norveškim duom snimila je još jednako omiljene pjesme “This Must Be It” i “Tricky Tricky”. Prvi samostalni album izdaje kao Fever Ray 2009. godine, a The Guardian i Resident Advisor proglasili su ga drugim najboljim albumom te godine.

Album je iznedrio kolosalne numere “When I Grow Up”, “Keep The Streets Emtpy For Me” i svakako najčuveniju “If I Had A Heart”, koja je posljednjih godina postala prava himna kroz uvodnu sekvencu popularne serije “Vikinzi”! Njeni nastupi obavijeni mistikom bili su veoma malobrojni i posljednja samostalna turneja završena je još 2010. godine, te ne čudi ogromna fama koja se stvorila nakon što je nedavno objavila album „Plunge“. A

lbum je u skladu sa ovogodišnjim motom “EXIT Freedom”, jer ga i Karin lično opisuje kao djelo “o slobodi i radoznalosti“, sa kojim istražuje društvene norme koje opstaju i u 21. vijeku i ženama kroje pravila ponašanja. Poput prošlog, i ovaj album redom je zabilježio visoke ocjene svih najznačajnijih medija kao što su The Guardian, Pitchfork i Resident Advisor.

Sevda Alizadeh, poznatija kao Sevdaliza rođena je u Iranu, a odrasla u Roterdamu. Bila je sam svoj učitelj pjevanja, pisanja, režije i komponovanja, a tečno vlada sa čak pet jezika. Trud se isplatio, jer je danas prepoznata kao budućnost, ne samo alternativne scene, već i zvuka koji najviše odgovara onome što zaista čini ovaj vijek.

Njenu muziku karakteriše složenost njenog hrapavog i senzualnog RnB vokala, odsječnih muzičkih fraza i elegičnih melodija koje iznose snažne bas linije. Ritmične tenzije pretapaju se u haotične vrhunce dok se u melodijama miješaju pank, triphop, elektronika i grime.

Cijeli umjetnički izraz zaokružuju tekstovi pjesama u kojima je jasan uticaj književnosti i filozofije, a kritičari su nakon dva odlična maksi-singla, “The Suspended Kid” i “Children of Silk”, album prvenac “ISON” već prizvali vjesnikom nove muzičke ere. Publika EXIT festival imaće da priliku da u julu na Tvrđavi uživa u numerama kao što su “Human”, “That Other Girl” i “Sirens of the Caspian”!

I fanovi žestokih gitara slave nova EXIT pojačanja!

EXIT stižu i žestoka pojačanja koja predvodi legendarni njujorški hardcore sastav Madball, povratnici na Explosive binu, koji donose tri decenije energije, strasti i pozitivnog duha!

Na Tvrđavu marširaju i vodeći ratnici ekstremne scene Brujeria koji će premijerno nastupiti na ovim prostorima! Neće manjkati ni oi-punk zvuka, jer prvi put u Srbiju stiže i trenutno najtraženiji evropski punk bend Lion’s Law, dok će prvog dana publiku raspametiti jedan od najcjenjenijih mladih crossover thrash metal bendova – švedski Dr. Living Dead!

Dolaze i mlade snage svjetske thrash-speed metal scene, sastav Evil Invaders, kao i poznati pagan metalci Skyforger, čuveni i po tome što su izveli i prvu metal operu ikada! Publika najfurioznije bine EXIT festivala slušaće i norveški pank/HC sastav Exploding Head Syndrome, nepredvidive kanadske hardkor pankere Boids i, nakon duže pauze, domaće death metalce Bane!

Za lokalno pojačanje na Explosive bini biće zaslužan novosadski hardcore punk bend First Flame, za stoner zvuk pobrinuće se domaći Mud Factory, dok iz dalekog Sibira stižu veterani groove metala Rhemorha! Zagrebački oldschool speed thrash metalci Liv i domaći Terrorhammer, sa svojim thrash black metal zvukom, upotpuniće epsku postavu Explosive bine.

EXIT festival biće održan od 12. do 15. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu i predstaviće neke od najboljih svjetskih, regionalnih i domaćih muzičkih zvijezda kao što su Ziggy Marley, Alice Merton, Richie Hawtin, Adam Beyer b2b Ida Engberg, Amelie Lens, Ben Klock, Jax Jones, Ofenbach, Mahmut Orhan, Burak Yeter, Dog Eat Dog, Idles, Slaves, Grave Digger, Slapshot, Idles, Asphyx, Bombers i mnoge druge.

Ulaznice po promotivnoj cijeni od 115 KM prodaju se putem servisa kupikartu.ba, a na sajtu zvanične turističke agencije exittrip.org dostupni su i turistički paketi koji pored ulaznica, sadrže i opcije za smještaj i prevoz do EXIT festivala.