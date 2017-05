Ariana Grande nakon eksplozije u Mančesteru: Slomljena sam, nemam riječi

Nakon što je sinoć oko 23:30 došlo do eksplozije na koncertu Ariana Grande u Mančesteru, oglasila se i sama pjevačica kratkom porukom na Twitteru.

“Slomljena sam. Iz dubine svoga srca – izvinite. Nemam riječi”, napisala je shrvana mlada pjevačica iz Sjedinjenih Američkih Država.

Podsjećamo, najmanje 22 osobe su poginule, a 50 povrijeđeno na koncertu pjevačice Ariane Grande u Mančesteru sinoć nakon eksplozije u Mančester Areni. Policija je okarakterisala napad kao teroristički.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don’t have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017