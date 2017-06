Arbitraža u Hagu: Sloveniji većina sporne teritorije, Hrvati ljuti

Gilbert Guillame, predsjednik Arbitražnog suda u Hagu, čitanje odluke o teritorijalnom sporu Hrvatske i Slovenije na moru i kopnu počeo je navođenjem dijelova i načela arbitražnog sporazuma Hrvatske i Slovenije sklopljenog 2009. godine.

Predstavnici Hrvatske nisu u sudnici, u skladu sa odlukom Hrvatskog sabora iz 2015. o povlačenju iz arbitraže zbog “teške povrede arbitražnog postupka”.

Predsjedajući Arbitražnog suda Guillame podsjetio je da su se Hrvatska i Slovenija obvezale da će preduzeti sve kako bi implementirale odluku Suda u roku od šest mjeseci nakon usvajanja presude. Dodao je da su tri puta Hrvatska i Slovenija izmijenila svoja stajališta nakon proceduralnog sastanka.

Stranke su izjavile da većina kopnene granice nije sporna. Slažu se da postoji jedan sporni dio i to je nešto što se odnosi na tromeđu Slovenije, Hrvatske i Mađarske, i na zapadu na ušću rijeke Dragonje.

Sud smatra da su katastarske granice, u principu, granice između dvije država. Katastarske granice moraju se poklapati s granicama republika, pa, ako se katastarska granica razlikuje od pravnih granica, to je katastarska granica koju treba prilagoditi. Granica svake države mora biti definisana opštinama i to su one definisale unutar svojih katastarskih distrikata, navodi sud.

Slovenija smatra da je Savudrijska vala, cijeli zaliv njihov, dok Hrvatska tvrdi da ima pravo jurisdikcije na jugozapadnom dijelu zaliva, te da se slijedi centralna linija razgraničenja. Potom je sudija iznosio argumente koji su skloni slovenačkoj strani, poput slovenačke policije u zalivu. Pokazao je kartu po kojoj je Slovenija dobila oko 2/3 Savudrijske vale.

Govoreći o regiji Mure, Guillame je rekao da se međunarodna granica poklapa s katastarskim. U vezi s granicama na području Novakovca, Podturne i Pince države se ne slažu, pa Sud zaključuje da se ondje treba slijediti katastarska granica iz 1956. godine. Što se tiče Murskog Središća, granica je na sredini Mure.

Osvrćući se na Svetu Geru, Guillame je rekao da se katastarske granice poklapaju. Razmatrajući hrvatski zahtjev da nijedan slovenački entitet ne smije ostati u postrojenju na Svetoj Geri u hrvatskoj opštini koja se tamo nalazi, Sud navodi da je to dio hrvatske teritorije, ali nema jurisdikciju nad slovenačkim civilnim i vojnim osobljem na tom području.

Granica u Istri slijedi Dragonju i završava na sredini kanala sv. Odorika, što bi trebalo značiti da istarski zaoseci Škodelin, Bužini i Mlini-Škrilje, kao i kuća Joška Jorasa ostaju u Hrvatskoj.

Hrvatski sabor donio odluku o povlačenju iz Arbitražnog suda 2015. godine

Hrvatski sabor je krajem jula 2015. donio odluku o povlačenju iz arbitražnog sporazuma koji su dvije zemlje potpisale 2009, a Sloveniji predložio da počnu pregovori o alternativnom rješavanju spora. Zagreb je tada ocijenio da je arbitražni proces nepovratno kompromitiran nakon što je otkriveno da su se slovenački predstavnik u arbitražnom sudu Jernej Sekolec i službenica MIP-a Slovenije Simona Drenik dogovarali o iznošenju slovenačkih argumenata i lobiranju kod drugih arbitražnih sudija. I Sekolec i Drenik nakon toga su podnijeli ostavke.

