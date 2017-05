Arapi zainteresovani za sokolačku “Novu Romaniju”

Hodočasnici sa Sokoca pješke krenuli na pokloničko putovanje do Ostroga

Katarski investitor “Hamdo Group” namjerava da, u periodu od tri godine, investira 12 miliona KM u sokolačku drvnu industriju “Nova Romanija”.

Prema njihovim planovima, posao bi dobilo 300 radnika, čime bi ovo podržavljeno preduzeće sa milionskim gubicima izbjeglo neminovan stečaj.

“Istina je da je Novu Romaniju trebalo da kupi neka danska kompanija, ali se ispostavilo da je to prevara. Kasnije su došli predstavnici firme L.A. Kost iz Peruđe, ali su se i oni povukli. Htjeli su da kupe preduzeće za bagatelu. U oktobru prošle godine Investiciono-razvojna banka RS raspisala je tender i javile su se dvije kompanije. Invest gradnja je odustala, a ostala je kompanija čiji su vlasnici iz Egipta, Sirije i Katara. Ponudili su oko dva miliona KM za 70 odsto državnih akcija, jer su u međuvremenu i potraživanja od Šuma RS i fondova pretvorena u akcije, koje su do tada bile 100 odsto u vlasništvu RS”, kaže načelnik Sokoca Milovan Bjelica.

Ipak, Vlada RS je naložila da IRB, koja je do sada tri puta raspisivala tender za prodaju ovog nekadašnjeg drvoprerađivačkog giganta, traži bankarske garancije. Kako “Hamdo Group” nema imovinu u BiH, iako je firma registrovana ovdje, vlasnici trenutno pokušavaju da dobiju olakšice za kupovinu i preuzimanje “Nove Romanije”.

“Svim provjerama utvrđeno je ova kompanija odlično radi u zemljama iz kojih dolaze vlasnici i da nemaju nikakvu kriminalnu prošlost. Ipak, ako ne uspiju da se dogovore s predstavnicima IRB-a, ne znam kako će se završiti situacija sa Novom Romanijom. Spremni su i na varijantu da je uzmu pod zakup”, pojasnio je Bjelica.

Ista saznanja ima i direktor preduzeća Nada Amović- Mačar, koja kaže da je monitoring prije raspisivanja tendera u oktobru prošle godine bio studiozan i da se vidjelo da je ponuda izuzetno ozbiljna.

“Koliko znam, nije bilo novog sastanka u IRB-u, jer me niko nije obavijestio. Uprava Nove Romanije s tim nema ništa i sve je u nadležnosti Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS i IRB-a. Hamdo Group je ponudio da investira 12 miliona KM i sada im se traže određene bankarske garancije. Sve to mnogo košta i to je, čini mi se, kamen spoticanja. Bilo bi dobro da nas kupe ili oni ili bilo ko drugi. Ovako se jedino možemo nadati stečaju“, napominje Mačar.

U Ministarstvu industrije energetike i rudarstva RS rekli su kratko da je ministar Petar Đokić odsutan te da bismo informacije o “Novoj Romaniji” mogli da dobijemo naredne sedmice.

Inače, najveći gubitaš među “podržavljenim” preduzećima bila je upravo “Nova Romanija” koju je Vlada kupila u stečaju za 5,6 miliona KM, a koja danas ne radi. Firma je, prema podacima iz 2014, posljednje godine kada su poslovali, ostvarila gubitak od čak 1,5 miliona KM.

“Imamo neke dijelove u zakupu i tu radi oko 100 radnika. Mi ne radimo od oktobra 2014. godine, kada su nam i blokirani računi. Od tada nema ni plata”, zaključila je Amović-Mačar.

