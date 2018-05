Apostrof: Zašto se BiH našla na migrantskoj ruti?

Dženana Karup Druško, urednica portala Avangarda, je izjavila u emisiji Apostrof da smatra da se tema migranata koristi za potkusurivanje pred izbornu kampanju.

“Ključno je pitanje odakle su došli ti ljudi, zašto je BiH na migrantskoj ruti? BiH je samo jedan točkić u velikoj geopolitičkoj igri. To pitanje nije riješila ni Evropska unija. Svi mi u BiH znamo najbolje šta znači biti izbjeglica. Zabrinjava me pozicija EU koja se ne oglašava o tome. Da li je njihov plan da se u BiH smještaju migranti u humanitarne centre?”, rekla je Karup Druško.

Ističe da je činjenica da imamo problem u državnim institucijama, ali je činjenica da su u ovoj državi kriza namjerno proizvodi.

“Velike grupe migranata prate i velike kriminalne grupe i ne znam u ovom trenutku ko je napravio balkasnku rutu. Ovaj problem se treba rješavati na nivou države”, napominje Karup Druško.

Dževad Galijašević, stručnjak za bezbjednost i terorizam kaže da je BiH slijepa ulica.

“BiH nije Evropa. Hrvatska nije u šengentskom sistemu. Zašto su onda prošli pored Bugarske i Rumunije? Mnogo migranata dolazi mimo granice ali politizacija problema sigurno nije rješenje. Rješenje moramo tražiti u okviru zakonskih rješenja koja imamo”, rekao je Galijašević.

“Nisu problem oni koji su pobjegli od rata, problem su oni koji su ovdje sa područja koja nisu pogođena ratom. Nemamo evidenciju ko su ekonomski migranti, a ko izbjeglice.

Granicu treba staviti pod kontrolu, ona sada nije pod kontrolom”, istakao je Momčilo Novaković, poslanik u Predstavničkom domu PS BiH.

Komentarišući samit Evropske unije u Sofiji Novaković kaže da to što tamo nismo čuli ništa novo pokazuje da nismo napredovali.

” To što nema ništa novo pokazuje da Evropska unija neće odstupiti od onoga što nam je već rekla. To su potpuno jasni principi i pravila.”, ističe Novaković.

Drago Kalabić, poslanik SNSD-a u NSRS i zamjenik predsjednika Odbora za bezbjednost NSRS ističe da je problem migranata puno veći problem od izbora.

“Meni je zanimljiv gospodin Bakir Izetbegović, kako laže svoje građane. On kao da je da je bio na plaži, a ne u Bugarskoj. On priča priču kao da je rečeno u Bugarskoj ‘čim se vratiš u Sarajevo bićete primljeni’. To je meni smješno”, rekao je Kalabić.