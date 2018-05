Apostrof: Povratak Turske na Balkan ili turkizacija Bošnjaka?

Zapadni Balkan mora da se oslobodi vazalskih odnosa prema velikim silama i pokuša da gradi vlastiti identitet i stavove kako bi uplovio u mirnije vode i odagnao prijetnje koje dolaze uz česte zategnute odnose, jedno je od mišljenja istaknutih u emisiji “Apostrof” ATV-a.

“Ako gledamo širi prostor zapadnog Balkana, veliki igrači imaju različitu motivaciju. Rusi, Turci pa iz daljine i Kinezi tu vide šansu, a EU tu vidi samo belaj ili problem. Zato je i motivacija za praktikovanje meke političke moći tu znatno veća. Tu se radi i o poturčavanju, kako ja to volim da zovem, o mekoj moći, o sapunicama, o ekonomskim investicijama, o pokušaju širenja uticaja preko različitih segmenata albanskog društva, preko Sandžaka i Kosova. A i ta zaljubljenost Srbije i Vučića u Rusiju je jedna vrlo opasna igra i za Srbiju i za Srbe”, kaže prof. dr Slaven Letica, sociolog sa Univerziteta u Zagrebu.

Međutim, Saša Adamović, istoričar iz Novog Sada, ne misli tako i ističe da bi Srbija bez Rusije bila u mnogo većim problemima.

“Naravno da to nije opasna igra. Rusija je velika sila i naš pouzdan saveznik i ona nam pomaže da čvrsto štitimo naše nacionalne i državne interese. Bez jedne takve Rusije mi ne bismo bili u stanju da to postignemo”, kaže Adamović.

A kada je u pitanju nedavni politički skup u sarajevskoj “Zetri” na kojem se pojavio turski predsjednik Erdogan, gosti “Apostrofa” su ga uglavnom protumačili kao predizborni ili privatni.

“Išao sam na taj miting, htio sam da vidim uživo Erdogana. Bilo je vrlo interesantno zbog cijelog tog predizbornog folklora, mislim da se tome daje previše značaja, to je u suštini privatna posjeta i privatni događaj u privatnom aranžmanu Bakira Izetbegovića i sasvim sigurno je da je državni protokol donekle zloupotrebljen u tom smislu. Bio je to privatni skup koji ne treba drugačije ni tretirati, kaže prof. dr Zlatan Hadžidedić, politikolog iz Sarajeva i predavač međunarodnih odnosa.

Prof. dr Aleksandar Vranješ sa Fakulteta političkih nauka Banjaluka, ipak, smatra da je miting bio mnogo više od privatnog događaja.

“Vidi se kako je ta EU budućnost BiH sve neizvjesnija i dalja. Taj vakuum, sve više zemalja imamo koje žele da to ispune i ja tako doživljavam tursko prisustvo ovdje u BiH, što je u skladu i sa onim što je pisano u domenu onog što se naziva neoosmanizam. Ovdje se vidi da Turska pojačava svoje prisustvo, a kako je na Balkanu taj vakuum sve veći, tako je i tursko prisustvo sve jače i jače. Pitao bih prof. Hadžidedića koliko je dominantan stav kod Bošnjaka, koliko se identifikuju sa stavom da je BiH ostavljena u amanet Erdoganu i Turskoj”, rekao je Vranješ.

Hadžidedić je odgovorio da je to stav familije Izetbegović.

“To je skandalozna izjava s kojom teško da se može identifikovati bilo ko u Sarajevu, izuzev najbližih saradnika Izetbegovićevih. Nalazimo se u jednoj mašineriji gdje je prirodno da se Srbija i RS svrstavaju sa Rusijom, a Bošnjacima je podmetnuta neka neootomanistička verzija islama koji navodno zagovara Turska. Nema tu nikakve strateške težine o kojoj je Davutoglu pisao, radi se o jeftinom turskom nacionalizmu koji nastoji uključiti i Kurde i Čerkeze i ostale, ali mi smo svi stavljeni u tu poziciju kao da eto, imamo prirodne saveznike” kaže Hadžidedić.

Slaven Letica kaže da se iz daljine stvari bolje vide nego iz blizine.

“Nije to bio ni privatni skup, takve skupove treba gledati po njihovom latentnom potencijalu. Gledam vrlo pesimistično na taj skup. Ima nekoliko opasnih teza, a to je bogohuljenje – Izetbegović pominje dvojicu božjih izaslanika, Aliju i Turskog predsjednika. Napravio je veliki otklon od panislamističke pozicije svog oca. Drugo, poturčivanje bosanskih muslimana. Ako je bilo kome stalo do BiH, to je vrlo opasna teza i nju ne trebaju kritikovati ni Hrvati ni Srbi već misleći ljudi unutar bošnjačke zajednice”, kaže Letica.

Antić je podsjetio da je američki institut Istok-zapad i Kameron Manter bivši ambasador u Srbiji nedavno iznio jedan plan bivših američkih diplomata i primijetio da je od 2008. i proglašenja tzv. samostalnosti Kosova, da su se EU i SAD već povukle sa ovih prostora i da je taj prostor ispunila Rusija, Kina i Turska koja je tom prilikom stavljena u negativan kontekst.

“Sada je Erdogan drugačiji nego onda kada je uzvikivao i to da je Kosovo – Turska. Mnogo toga se promijenilo u svijetu od 2008”, kaže Antić.

Letica je ponovo replicirao.

“To što govori Adamović je tipičan stav i naših suverenista u Zagrebu. Svi oni imaju velike simpatije i prema Orbanu i Putinu i Erdoganu itd. To je fenomen asimetrične motivacije. Ako gledamo širi prostor zapadnog Balkana veliki igrači imaju različitu motivaciju”, ponovio je Letica.