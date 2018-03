Apostrof o izmjenama Izbornog zakona

Radovan Kovačević, portparol SNSD-a, Stevan Salatić, rukovodilac sektora za politiku i medije u SDS-u, Anja Petrović, portparol PDP-a i Srđan Todorović, portparol SP-a apostrofiraju o izmjenama Izbornog zakona BiH.

Stevan Salatić smatra da se izmjenama Izbornog zakona ne podrazumijeva elektronsko glasanje, nego izborno brojanje glasova. Salatić smatra da je na izborima 2014. godine bilo mnogo izbornih manipulacija i da se što prije treba uraditi nešto kako bi se došlo do fer i transparentnih izbora. To će, kaže, omogućiti elektronsko brojanje glasova. To se, kaže, može ostvariti u izbornoj godini, iako to podrazumijeva raspravu, glasanje, usvajanje novog zakona, kao i nabavljanje opreme za elektronsko glasanje i obučavanje kadra za rukovanje istim.

Radovan Kovačević kaže da mu nije jasno kako će se jedan nedovoljno jasan zakon usvojiti u Parlamentu BiH. On pita da li će biti odgođeni izbori ukoliko do usvajanja novog zakona ne dođe. On kaže da SNSD-u kao, kako kaže, stranci koja prema svim istraživanjima ima najveće šanse za pobjedu, to nikako ne odgovara.

Upitno mu je i, kaže, kako će to sve biti izvodljivo u praksi.

Anja Petrović ističe da je svima u interesu da izbori budu regularni. Neregularnosti je, kaže, bilo mnogo u prošlosti. Ona smatra da bi elektronskim glasanjem apsolutno bila zaštićena privatnost glasača i da u eventualnom postavljanju elektonske opreme na biralištima ne vidi ništa sporno.

Kovačević ističe da se na primjeru izbora u Rusiji, na kojima je delegacija SNSD-a bila kao jedina delegacija iz Republike Srpske, mogao vidjeti duh demokratije.

Kada je riječ o elektronskom glasanju u BiH, SNSD će, kaže, o tome razgovarati kada se tom problemu pristupi odgovorno i ozbiljno.

Srđan Todorović kaže da Socijalistička partija podržava transparentan izborni proces. Problem je, kaže, Centralna izborna komisija gdje su srpski članovi, inače, kaže, bivši kadar SDS-a počinili brojne neregularnosti.

Todorović smatra da se izmjenom Izbornog zakona pokušava doći do odgode izbora ili da se potpunom digitalizacijom manipuliše glasovima.

Stevan Salatić smatra da se sistemom skenera može doći do tačnog broja glasova i tačnih rezultata izbora.