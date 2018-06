Apostrof: Kulminacija stranačkih optužbi

Gosti Vedrana Škore u “Apostrofu” govore o temi “Kulminacija stranačkih optužbi- da li anketni odbor umjesto utvrđivanja činjenica postaje tema za nova politička prepucavanja?”

Dragan Galić, poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini RS rekao je da je ovlaštenje i mandat Anketnom odboru dala skupštinska većina od 48 poslanika.

“Dragan Lukač je znao osam dana ranije da će doći da podnosi izvještaj odnosno da odgovara na pitanja. Anketni odbor postavio je ukupno 500 pitanja i slaže svoj izvještaj.Anketni odbor je radio korektno. Dragan Lukač je mogao pismeno da se obrati Anketnom odboru da neće da odgovara, međutim došao je pozdravio se i kada su počela određena pitanja na ta pitanja nije želio da da odgovor”, kaže Galić.

“To je jedna velika tragedija. DNS je podržao formiranje Anketnog odbora i očekujemo da podnese izvještaj. Na osnovu ovoga ćemo iznijeti svoje stavove”, kaže Darko Banjac, šef Kluba SDSK-a u Narodnoj skupštini RS (DNS).

“Mi da bi davali kvalifikacije moramo vidjeti da se pred nas iznesu činjenice. Anketni odbor će to sve složiti i iznijeti. To je jedan dio priče. Drugi je da Tužilaštvo mora da uradi svoj posao. A na osnovu toga onda svi odgovorni moraju da odgovaraju”, kaže Banjac. On je naveo da mogu da ispituju članovi Anketnog odbora, ali ne i oni koji učestvuju u radu.

Nade Planinčević, poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini RS naveo je da je ovo ozbiljna tema.

“Mene kao čovjeka nervira karakterisanje u medijima politička prepucavanja. Pokušavamo dati doprinos da porodica Dragičević sazna kako je život okončao njihov sin. Znamo mi da su desetine ljudi su izgubile život na sličan način u RS i da istraga nikada nije dovedena do kraja. Znamo da se u RS ne sudi za pljačku banaka, Robnih rezervi…Zbog političkog uticaja na institucije i organizacije gdje politika ne bi trebalo da ima svoje prste mi smo došli u ovakvu situaciju”, navodi Planinčević.

Igor Žunić, zamjenik šefa Kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini RS je naveo da je bio protiv toga da ta tema uže u Narodnu skupštinu.

“U ovu priču je ušla politika. Nismo smjeli dozvoliti da to bude na Narodnoj skupštini, jer sam znao da ćemo donijeti političke zaključke i da nećemo ništa riješiti. Jedini je bio način da formiramo Anketni odbor”, kaže Žunić.

“Anketni odbor je mogao da uradi još nešto više. Da sasluša ljude koji su govorili da imaju neke informacije. Ja bih zvao još jednog patologa. Anketni odbor je mogao da sasluša još neke ljude za koje se pominje da imaju informacije, da ih ispita i možda dođe do nekih saznanja”, rekao je Žunić.

“Tužilaštvo treba da završi svoj posao. Bila je nesretna konferencija MUP-a onih dana ,to svi znamo. Ako treba dovesti patologa sa strane da utvrdi neke stvari. Tužilaštvo treba da završi što prije svoj posao, da se sazna istina. Mi političari ne treba da ulazimo u ovu priču. Svi imamo djecu. Ovo je jako neugodna tema”, rekao je Darko Banjac, šef Kluba SDSK-a u Narodnoj skupštini RS (DNS).

(ATV)