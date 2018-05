Apostrof: Kako zaustaviti odliv stanovništva i vratiti društvu optimizam

Kako zaustaviti odliv mladih iz Republike Srpske, na koji način poboljšati efikasnost javnih preduzeća i kako bolje i pametnije iskoristiti raskošne prirodne potencijale i resurse Srpske, bile su glavne teme specijalnog izdanja “Apostrofa” posvećenog Jahorina ekonomskom forumu 2018. Razgovor sa gostima odvijao se na Jahorini, u sklopu Foruma kojem je ATV bio medijski pokrovitelj.

Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva RS, ocijenio je za “Apostrof” da je Forum okupio mnogo značajnih ljudi i da je to bila prilika za široku razmjenu ideja, inicijativa i informacija i prilika za

prepoznavanje onoga što je danas važno u ekonomiji kako Srpske, tako i u regionu i svijetu.

“Svjesni smo odlaska mladih ljudi, ali to je uvijek na ovim prostorima bio trend. Ukupan rast i razvoj je pitanje na kojem se može djelovati, kao i u aktivnom ulaganju u nove tehnologije i podršku mladim ljudima. To su, prije svega IT tehnologije, jer mnogo je mladih koji su ta znanja stekli, a ne budu u prilici da ta znanja pokažu pa odlaze”, kaže Đokić i dodaje da treba biti svjestan da su ganice EU otvorene i da neki odlaze i zato jer su zasićeni temama da nemamo perspektivu, da se bavimo prošlošću itd.

Ministar konstatuje da mladima treba dati šansu, a sa tim se slaže i drugi gost Apostrofa, Rajko Dukić, predsjednik kompanije Boksit a. d. Milići.

“Kod nas je konkurs za nove radnike uvijek otvoren. Sa svakim kandidatom obavim razgovor i pitam gdje on sebe vidi za deset ili 20 godina. Mi svojim radnicima, naročito za visokostručni kadar, dajemo razne pogodnosti. Mogu da se dodatno obrazuju, uče jezike ili, na primjer, da se liječe u našoj bolnici o trošku preduzeća… Mogu i jeftino ili gotovo besplatno da kupe stan. Danas je lakše nabaviti mašinu ili objekat nego dobrog radnika”, konstatuje Dukić.

On dodaje da postoje razne mjere za sprečavanje odliva stanovništva, naročito mladih i da Milići mogu biti primjer kako se ljudi čak i vraćaju, a odliva nema. Prema njegovim riječima, u privatnoj bolnici u Milićima je za pola godine rođeno 130 djece, a svakoj porodilji “Boksit” je dao po hiljadu maraka.

Za profesora doktora Miodraga Zeca sa Univerziteta u Beogradu problem iseljavanja nije samo ekonomsko pitanje.

“Visoko obrazovanje ovdje produkuje fiktivnu obrazovanost, a ne ono što nam zaista treba. Mora se presjeći trend koji postoji na cijelom Balkanu, a to je percepcija da će sutra biti gore. Jedno je imati radno mjesto i platu, ali treba imati i ambijent za život, treba i dobra škola, treba dom kulture, pozorište… Ko ima platu javljaju mu se i druge potrebe. Vlada bi morala da suzi prioritete”, kaže Zec.

Sa svih rasprava i diskusija sa panela tokom dvodnevnog Foruma na Jahorini, biće izvučeni zaključci, i to je jedna od uloga Foruma, rekao je Aleksandar Ljuboja, član Organizacionog odbora Ekonomskog foruma Jahorina i predstavnik Udruženja ekonomista “SWOT”. On vjeruje da će i to biti od koristi da se suzbije negativan trend odliva ljudi.

“Optimizam mora da postoji. Da bi država funkcionisala moraju joj biti dobri temelji, politike i sistemi. Kroz sve panele provlači se poruka da moramo napraviti bolju i čvršću organizaciju, koja će dati rezultate. Treba nam razvoj

preduzetničkog duha. Npr, prošle godine razgovarali smo o dualnom obrazovanju i sad to ide svojim tokom. Nedostaje nam pozitivne energije, a nju možemo proizvesti radom i da to bude osnov za budućnost”, kaže Ljuboja.

Država je proizvod društva, ističe profesor Zec i zaključuje da odliv neće biti zaustavljen sve dok se u društvu ne stvori ambijent da ima smisla učiti, raditi i plaćati porez, i da će se tek tada i ostale stvari riješti same po sebi.

Ministar Đokić je naglasio da je veoma značajno da su planirane mjere i aktivnosti Vlade Srpske dale rezultate.

“Srpska je ograničena u svojim nadležnostima koje su djeljive sa institucijama BiH, gdje su često vidljive opstrukcije i sporenja, pa treba mnogo vremena da se usaglase interesi. Ohrabrujuće je da je RS imala rast BDP. Cilj je da motivišemo i domaće investitore”, kaže Đokić.

Po mišljenju profesora Zeca, ekonomija je vrlo jednostavna stvar a problem nastaje kad se previše reguliše pa ispada da “vlasti jure svoj rep”.

“Ja bih, da sam u prilici, napravio zakon o visokom obrazovanju da svako može da organizuje visoko obrazovanje ali mora da bude neprofitna organizacija! Ako je profitna organizacija, njen proizvod je diploma i ima interes da ih što više proda. Država treba da se ponaša po principu dobrog pčelara, da napravi ram, košnicu pa će preduzetnici sami praviti med i snalaziti se. A ne da država hvata pčele i gura sad u ovu sad u onu košnicu”, kaže Zec.