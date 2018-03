Apostrof: Gosti raspravljali o Izbornom zakonu

Predrag Kožul, poslanik HDZ-a u Predstavničkom domu PS BiH je istakao da u nekim prijedlozima u dijelu koji se ticao Doma naroda ima utisak da niko nije do kraja pročitao obrazloženje presude Ustavnog suda o ovom pitanju.

“To je problem stečenih privilegija od kojih se neke stranke teško odriču. To su one stranke koje su u Parlamentu BiH rušile prijedloge HDZ-a, a to su praktično sve bošnjačke strane”, kazao je Kožul.

HDZ je taj koji odbija sve i imali smo više prijedloga koje je HDZ odbio, napominje Damir Bećirović, šef Kluba poslanika DF-a u Predstavničkom domu PS BIH.

“Ovdje je problem da li želite etno teritorijalnu državu ili državu sa istim pravima za sve građane. Nije problem da provedemo presudu Ustavnog suda ali ovlasti Doma naroda se moraju reducirati. Nigje u zakonu i Ustavu ne piše da član Predsjedništva treba biti iz HDZ-a”, smatra Bećirović.

Dom naroda je dom konstitutivnih naroda i umanjivanje njegovih ovlašćenja je umanjivanje konstitutivnosti naroda, komentarisao je Kožul.

Bilo bi mnogo bolje za sve u BiH da ima kompromisa poručio je Lazar Prodanović, poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu PS BiH koji kaže nijednom političkom subjektu u BiH ne odgovara da se izbori održe a da se rezultati ne mogu implementirati.

“Mi nažalost živimo u državi u kojoj je normalno da kršimo Ustav. Mi Bošnjači koji živimo u RS ne možemo da biramo bošnjačkog člana Predsjedništva. Neko želi da budemo kusur u političkim igrama, prošli put su Bošnjaci u RS izabrali srpskog člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića. Treba da postoji šitri konsenzus kako niko nikom ne bi mogao da bira predstavnike”, rekao je Admir Čavka, poslanik koalicije “Domovina” u NS RS (SBB).

Govoreći o izjavi predsjednika SBB-a Fahrudina Radončića da po cijenu rata neće biti trećeg entiteta Čavka kaže da je to bio odgovor na navode određenih federalnih medija u kojima je Radončić optuživan da podržava treći entitet u BiH.

Kožul ističe da treći entitet spominje svako više od Hrvata.

” Mi tražimo preustroj BiH pa je i svaka priča o trećem entitetu legitimna ako se ta teza pristojno iznese. Spominjanje rata u tom kontekstu je nepotrebno”, smatra Kožul.