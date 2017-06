Aplikacijom dojavite kriminal i zaradite 1.000 dolara

Krajm stopers u Banjaluci: Prijavi kriminal i zaradi do 1.000 dolara!

Ukoliko imate informacije o međunarodnom kriminalu, samo vas dva klika na telefonu dijele od hiljadu dolara. Poručio je to u Banjaluci, Džim Fuda iz američke nevladine organizacije “Krajm stopers”.

Aplikacija Balkan 1 od danas je dostupna u Bosni i Hercegovini a svi koji dojave informacije ostaće anonimni.

“Ovo je način da obični građani mogu da prijave informacije o međunarodnom kriminalu nama u ‘Krajm stopersima’ i to mogu da urade anonimno. Ako njihova dojava dovede do hapšenja i podizanja optužnice, ne nužno do osude, onda će oni biti nagrađeni nagradom od hiljadu američkih dolara”, rekao je Džim Fuda, iz američke nevladine organizacije “Krajm stopersi”.

Dojave koje vrijede hiljadu dolara tiču se terorizma, trgovine ljudima, drogom ili oružjem. Ukoliko informacija dovede do hapšenja i podizanja optužnice, novac će biti isplaćen iz džepa organizacije preko Unikredt banke. Džim Fuda kaže da je nakon uspješnog lansiranja aplikacije u Americi i Kanada, Bosna i Hercegovina bila logičan izbor.

“Prije pet godina živio sam ovdje u periodu od 14 mjeseci. Radio sam sa vašim Ministarstvom pravosuđa i izgradio odnose koje je jako teško uspostaviti. Iz tog razloga, bilo je lakše da našu aplikaciju dovedemo ovdje”, rekao je Fuda.

Džim Fuda samouvjereno tvrdi- to će biti aplikacija koja će podstaći i kriminalce da prijavljuju druge kriminalce. Osim Bosne i Hercegovine, dostupna je i u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji.