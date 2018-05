Apelacija SNSD-a: Diskriminatorski zakon staviti van snage

Ustavni sud BiH krajem ovog mjeseca trebalo bi da stavi na dnevni red SNSD-ovu apelaciju na Zakon o zemljišnjim knjigama u Federaciji BiH. Klub poslanika u Narodnoj skupštini RS je, još u februaru, zatražio od Suda da donese privremenu mjeru i stavi van snage Zakon koji je diskriminatorski za Srbe, jer se u Federaciji BiH oduzima zemlja bez obavještenja vlasnika i njegovog prisustva .

“Plenarna sjednica Ustavnog suda BiH zakazana je za 31.05.2018. godine. Dnevni red sjednice još uvijek nije predložen. Dnevni red predlaže predsjednik Ustavnog suda najkasnije sedam dana prije sjednice. Moguće je da će zahtjev o kome je riječ biti uvršten na sjednicu, ali to možete saznati tek u momentu kada se prijedlog dnevnog reda objavi na službenoj stranici Ustavnog suda BiH“, saopšteno je iz Ustavnog suda BiH.

Marko Vidaković, narodni poslanik, kaže da se mora spriječiti dalje uknjižavanje srpske imovine. On poručuje da se u Federaciji trebaju ugledati na Republiku Srpsku i da kroz svoj Zakon o zemljišnjim knjigama, lica kojima se oduzima imovina budu lično obavještena, a ne kao što je to do sada bio slučaj da ljudi saznaju za oduzimanje tek kada sve bude završeno.

“To obavještenje se objavljuje samo u službenim novinama i na oglasnim pločama tih opština u kojima se vrši to izlaganje, dok je u Srpskoj ta situacija drugačija. U Srpskoj svi oni koji imaju svoju imovinu dobiju poziv lično, na adresu, da se jave u Republičku upravu za geodetsko i imovinsko-pravne poslove”, rekao je Vidaković.

A, da je na hiljade ljudi zbog oglasne table izgubilo svoju imovinu u Federaciji BiH dobro znaju u Odboru za zaštitu srpske imovine i traže od svih političkih partija da se okupe oko ovog, kako kažu, nacionalnog pitanja.

Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu srpske imovine u FBiH, kaže da iamju dokaze i kompletnu dokumentaciju sa imovinom jednog čovjeka u katastarskoj opštini Čipuljić, u Federaciji BiH, opština Bugojno, gdje je imovina jednog Srbina upisana u zemljišnje knjige bez vlasnika” “

Dok se čeka odluka Ustavnog Suda BiH, u Vladi Srpske podsjećaju da su oni donijeli odluku da Srbima kojima je oduzeta imovina u Federaciji BiH, obezbjeđuju svu neophodnu tehničku i pravnu pomoć u borbi za svoja prava. To će raditi zajedničke kancelarije Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica RS i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Područne kancelarije u Bijeljini, Zvorniku, Nevesinju, Istočnom Novom Sarajevu i Mrkonjić Gradu trebalo bi da počnu sa radom od 28.maja.