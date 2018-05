Anketni odbor o slučaju Dragičević: Saslušani Kostrešević i Ćulum

Direktor policije Darko Ćulum i načelnik uprave Kriminalističke policije MUP-a RS Siniša Kostrešević odgovarali su danas na pitanja skuštinskog Anketnog odbora o slučaju Dragičević.

Pred članove odbora prvi je sjeo Siniša Kostrešević. “Spreman sam da se podvrgnem poligrafskom testiranju”, odgovorio je Kostrešević na pitanje Gorana Đorđića.

Načelniku uprave Krim policije nekoliko puta postavljeno je pitanje da li je David Dragičević bio u kući u ulici Velibora Janjetovića Janje. To je sugestivno pitanje, a na to će odgovor dati tužilaštvo, odgovorio je Kostrešević.

Siniša Kostrešević kaže i da je od 19. apila kad je Uprava kriminalističke policije preuzela slučaj urađeno sve po zakonu i nalogu tužilaštva. Korito ckvene je snimljeno, vještačila se odjeća pokojnog Davida Dragičevića, urađena je analiza svih poziva na 122 u noći kad je David nestao.

Na pitanje Milenka Mihajlice da li postoje elementi krivičnog djela u Slučaju Dragičević, Kostrešević odgovara da se time bavi tužilaštvo i da on ne kvalifikuje djelo.

Borenović je za kraj pitao Sinišu Kostreševića da li je neko mogao da podmetne predmete iz kuće pokojnom Davidu Dragičeviću do trenutka kad nije bilo policijskog nadzora, na šta je on odgovorio da se to ne može isključiti. Na isto pitanje odgovorio je i direktor policije.

Darko Ćulum kaže i da ne pamti veći pitisak javnosti i da je baš zbog toga vrh MUP-a donio odluku da se održi konferencija 26. marta poslije koje se digla još veća prašina.

Direktor policije kaže da su institucije podlegle pritisku javnosti. Ćulum je članovima odbora rekao da nije istina da je neko iz njegove porodice bio umješan u slučaj David Dragičević.