Anketa EU magazina: Ko će prvi u EU?

Evropski magazin “Vocal Europe” na svom tviter nalogu postavio anketu na temu ko bi mogao prije da uđe u EU: Srbija, Makedonija, Albanija ili Kosovo.



Za sada je glasalo nešto preko 1.916 ljudi, a za glasanje je ostalo još oko 21 sata.

Prema rezultatima koji se prikažu nakon što se glasa, vodi Srbija kojoj građani Evrope daju čak 47 odsto šanse da postane sljedeća članica Evropske unije.

Slijedi Makedonija, sa oko 22 odsto glasova, a daleko manje šance za članstvo u EU imaju Albanija i Kosovo, koje su dobile po 16, odnosno 15 odsto podrške.

Zanimljivo je da u ovoj anketi magazina “Vocal Europe” BiH nije ni ponuđena kao jedna od opcija.

Ovo nije prvi put da “Vocal Europe” organizuje sličnu anketu. Na primjer, u jeku krize u Španiji, zbog referenduma za nezavisnost Katalonije, građanima je postavljeno pitanje “da li je španska demokratija u padu?”.

Šta vi mislite koja će zemlja od navedenih prva ući u sastav EU?

Which one is closer to the EU membership?

– RT for larger sample size –

— Vocal Europe (@thevocaleurope) November 14, 2017