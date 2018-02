Android sada govori koliko je brz Wi-Fi i pre priključivanja

Nova funkcija dio je prve veće nadogradnje Googleovog operativnog sistema za mobilne telefone Android Oreo, izdanja koje nosi oznaku 8.1.



Omogućava prikaz brzine prenosa podataka koje nude dostupne bežične Wi-Fi mreže i prije nego što se na njih priključite.

Prikaz neće biti u vidu broja, već će vam mobilni telefon u podešavanjima za Wi-Fi reći da li je veza na koju želite da se prikačite vrlo brza, brza, OK ili spora (Very Fast, Fast, OK, or Slow).

Razlika između vrlo brze i brze, navodi Google, je u tome što vrlo brzo možete da strimujete video-snimke visoke rezolucije, dok brza može da podnese ‘većinu videa’.

Public Wi-Fi can be spotty. For the first time, #AndroidOreo 8.1 lets you take out the guesswork & see the speed of networks before you hit connect. Rolling out now: https://t.co/lSzvCFgNk7 pic.twitter.com/60EmoPxUX4

— Android (@Android) January 22, 2018