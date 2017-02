Anđelković: Sarajevo i Priština pokušavaju da isprovociraju Srbe

Analitičar Dragomir Anđelković ocijenio je da je propao plan Sarajeva i Prištine da slome Srbe, te sada očajničkom strategijom dizanja tenzija pokušavaju da isprovociraju Srbe i postignu za sebe određena rješenja, prije nego što nova američka administracija potpuno preuzme vlast.

“Ključna stvar, kada je reč i o Kosovu i o BiH, je da su Priština i Sarajevo u prethodnim decenijama bili ubeđeni da će dobiti sve što žele i da je samo pitanje vremena kada će Srbi biti slomljeni, bilo Beograd što se tiče Kosova, bilo Banjaluka kada je reč o centralizaciji BiH”, izjavio je Anđelković Srni.

Anđelković kaže da se sada vidi da se taj plan nije ostvario, da je Banjaluka uspjela da se odbrani, odnosno da Beograd nije kapitulirao po pitanju Kosova, makar kada je riječ o kontroli Prištine nad sjeverom.

On je ocijenio da ekstremistički krugovi u Prištini i Sarajevu očajnički pokušavaju da isprovociraju određena rješenja prije nego što nova američka administracija preuzme vlast, jer su svjesni da poslije toga neće moći da to urade, odnosno pregovarački kontekst će se promijeniti u korist Srba.

“Zato sada pokušavaju da nas isprovociraju, da zveckaju oružjem i da stvaraju predstavu da će napasti Srbe bilo južno od Ibra, bilo severno, i da tako isprovociraju Srbiju da prva reaguje, odnosno Srbe na Kosovu da sami počnu da počnu radikalno da se ponašaju”, rekao je Anđelković.

Kada je riječ o Republici Srpskoj, Anđelković ističe da isti ti faktori vrše strašan pritisak na Banjaluku i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, računajući da i njih natjeraju da izgube nerve.

“To je strategija očajnika, koji zna da im peščani sat ističe i da sutra neće dobiti ono što su mislili da je za njih gotovo i da je sigurno”, rekao je on.

Anđelković je naglasio da Srbi treba da budu smireni, a u slučaju da budu direktno napadnuti bilo gdje – da se brane, ali da ne nasjedaju na provokacije.

Što se tiče direktnih napada na Srbe, Anđelkoivć ocjenjuje da njih neće biti, jer su kosovski i muslimanski ekstremisti u BiH svjesni da ne smiju to da urade, da ih Zapad neće braniti ako oni prvi krenu u bilo kakvu avanturu.

On kaže da američka administracija još nije promijenila politiku, ali da će je promijeniti sigurno, samo to treba sačekati.

Govoreći o novoj američkoj administraciji, Anđelković ističe da je jasno da predsjednik SAD Donald Tramp ima drugačiji pristup i da će se poslije izvjesnog vremena taj pristup projektovati i na Balkan.

“Ali, u Trampovom okruženju postoje određeni ljudi iz starog republikanskog establišmenta, koji je blizak onim idejama iz prethodnih decenija”, napomenuo je Anđelković.

On je dodao da ti ljudi, koji su često lobisti Albanaca, pa nekada i nekih evropskih struktura povezanih sa Sarajevom, takođe sada pokušavaju da demorališu Srbe, stvarajući predstavu da Tramp ništa neće promijeniti.

“Sve su to laži. Tramp će promeniti. Mi to treba da sačekamo i mnogo bolje i povoljnije da rešimo svoje nacionalno pitanje već krajem ove godine. Samo je važno da do tada ne nasedamo na provokacije”, zaključio je Anđelković.

(Srna)