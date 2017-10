Ana Vintur odgovara na neugodna pitanja i jede brzu hranu (VIDEO)

Slavna urednica američkog Voguea, Ana Vinur, gostovala je u emisiji komičara Jamesa Cordena i priuštila gledaocima pravu kasnovečernju TV poslasticu.

Vintur je gostovala u Cordenovoj emisiji “The Late Late Show” u kojoj su zajedno zaigrali igru “Spill Your Guts or Fill Your Guts”. Radi se o igri u kojoj obje osobe moraju odgovarati na vrlo škakljiva pitanja, a ako to odbiju moraju pojesti komad neobične i za mnoge neukusne hrane kao što su na primjer ukiseljene svinjske nogice ili komad slčanine pržene u dubokom ulju.

Anna Wintour je tako odgovorila na pitanja koga baš nikad više ne bi pozvala na Met Galu kao i na ono kakav je Bob Marli u krevetu. Ali, odbila je odgovoriti na pitanje ko je bolji dizajner Ralf Loren ili MarK Džejkobs zbog čega je morala pojesti mastan komad pice umotan u prženu pancetu.

Na koja je još pitanja Ana odgovorila i šta je sve morala pojesti pogledajte u videu:

(Elle.hr)