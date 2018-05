Amfilohije o Kosovu: Naši punoglavci da shvate da poklonjeno ne može da se vrati nikada

Za Kosovo važi ono što piše u Psalmima: “Snaga nije u broju, snaga je u Gospodu”. KiM je svetinja, to znaju svi koji imaju osjećaj za istinsko ljudsko dostojanstvo. Ali, to ne razumiju ovi kojima je kosovski zavjet poklonjenje smrti. To pokazuje koliko je “brozomora” zavladala i da je vrijeme na površinu izbacilo ljude koji misle da su neke vođe, a ne znaju da je Carstvo Nebesko jedina realnost ovog svijeta. Ali, to su shvatili Srbi na KiM i zato opstaju – izjavio je sinoć mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije (Radović).

On se ovim rečima obratio sinoć okupljenima na okruglom stolu na Bogoslovskom fakultetu Beogradskog univerziteta, komentarišući napade na SPC povodom Saborskog saopštenja o KiM, koji se izjasnio protiv nezavisnosti i podjele Kosova, piše “Danas”.

Mitropolit je naglasio da oni koji su napadali potpisnike Apela za odbranu KiM sad treba da se suoče sa Saborom i poglavarom SPC.

“Da i naši punoglavci shvate”

Prema njegovim riječima, rečenicu patrijarha Irineja da “sve što je na silu oteto može da se vrati, dok poklonjeno ne može nikada” treba da “shvate i naši punoglavci koji ne znaju šta je narod i istinski čovjek, nego sve žrtvuju debelom crijevu, prihvatajući evro-američku civilizaciju koja je gora od komunizma”.

Atanasije: Kompromis o Kosovu je veleizdaja

– Izdajnik i notorni ludak Vuk Drašković izruguje se Carstvu Nebeskom i krivi Crkvu. Sramota! Za ljude poput njega i Šešelja u Hercegovini imaju posebnu reč, ali neću da je kažem. A novi “titić” riješio je da vlada kao “brozomora’”, ali neće uspjeti. Ništa ih ne slušajte. Kompromis je veleizdaja – poručio je umirovljeni episkop bivši zahumsko-hercegovački Atanasije (Jevtić), koji je zatražio da Sabor SPC na sledećem saboru kanonizuje dvojucu monaha – Haritona (Lukića) i Stefana (Purića) ubijene 1999. na KiM.

Osim vladika, sveštenika, monaha, profesora i studenata Bogoslovskog fakulteta u publici su sinoć bili i Boško Obradović, Rada Trajković, Đorđe Vukadinović, Mlađan Đorđević, Vladimir Božović…

Ovaj okrugli sto bio je završnica cjelodnevnog simpozijuma pod naslovom „Vera i misao u vrtlogu vremena“, posvećenog bogoslovskom i arhipastirskom radu mitropolita Amfilohija i vladike Atanasija, koji su koji su poslednjih pola vijeka obilježili ne samo crkveni nego i javni, pa i politički život na prostoru bivše SFR Jugoslavije.

Povod za skup bio je osam decenija njihovog života – mitropolit Amfilohije je 80. rođendan proslavio 7. januara ove godine, a vladika Atanasije dan kasnije.

(Blic.rs)