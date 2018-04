Amerika, Velika Britanija i Francuska bombardovale Siriju! VIDEO

SAD, Velika Britanija i Francuska pokrenule su vazdušne napade na ciljeve u Siriji. Gađane su lokacije koje imaju veze sa proizvodnjom hemijskog oružja.

Pentagon je saopštio da su mete Damask i dvije lokacije u blizini Homsa, javlja BBC.

Napad je izveden kao odgovor na navodno korišćenje hemijskog oružja u sirijskom gradu Dumi prethodne nedjelje.

“Naredio sam oružanim snagama SAD da počnu precizne napade na mete povezane sa arsenalom hemijskog naoružanja sirijskog diktatora Bašara el Asada”, rekao je predsjednik SAD Donald Tramp obraćajući se naciji.

Tramp je rekao da su napadi pokrenuti u saradnji sa Velikom Britanijom i Francuskom kao “snažno sredstvo odvraćanja od proizvodnje, širenja i upotrebe hemijskog oružja”.

Call to prayer in Damascus ringing out as Syrian air defences targeted incoming US-led strikes. pic.twitter.com/6UK2QZghHR — Haidar Sumeri (@IraqiSecurity) April 14, 2018

Američki razarač “Vinston Čerčil”, koji može da nosi do 90 raketa “tomahavk”, ušao je noćas u Mediteran, što je njegova zona operacija.

Video of sirens going off in #Syriapic.twitter.com/HcfLmQOtKX — Arturas Kerelis (@arturaskerelis) April 14, 2018

Vazdušni udari na Siriju otpočeli su kao “kazna” za navodnu upotrebu hemijskog oružja. Kako javljaju američki mediji, u Damasku se začulo šest snažnih eksplozija i nad gradom se nadvio gust dim. Svjedoci sa lica mjesta javljaju da je pogođen dio prestonice poznat kao Barzah, u kojem se nalaze naučni centri.

Beautiful Damascus, this morning 🇸🇾 pic.twitter.com/VooL97GRMU — Haidar Sumeri (@IraqiSecurity) April 14, 2018

Kako je saopštio predstavnik Združenog komiteta načelnika štabova general Džozef Danford, SAD, Francuska i Velika Britanija su počele da bombardiju Siriju u 21.00 po Vašingtonu (3 sata po srednjeevropskom vremenu). On je istakao i da Rusija nije obaviještena o akciji, već da je samo po standardnoj proceduri poslato “standardno obavještenje u vezi sa osiguranjem bezbjednosti letova”.

VIDEO footage of Syrian air-defense missile fired towards tomahawk rockets in the sky of Damascus. pic.twitter.com/5Mzx1D2Qwz — Yusha Yuseef (@MIG29_) April 14, 2018

Napad je trajao 50 minuta, a izveden je krstarećim raketama “tomahavk” sa brodova i aviona, javljaju strani mediji.

Stejt Department je noćas saopštio da SAD imaju dokaz “veoma visokog nivoa uvjerljivosti” da je sirijska vlada izvela nedavni hemijski napad u Dumi, ali još uvijek radi na identifikovanju mješavine hemikalija koje su upotrebljene u napadu.

Sa druge strane, Rusi tvrde da dokaza o hemijskom napadu nema.

(b92, foto Twiter)