Američki policajac izudarao djevojku na plaži VIDEO

Emili Vajnman (20) je, kao i mnogi drugi Amerikanci, uživala u produženom vikendu prije Memorijalnog dana u ponedjeljak na plaži sa svojim dečkom i djetetom.

Do kraja dana je uhapšena i izudarana, a njeno vrlo nasilno hapšenje snimili su drugi posjetioci plaže.

Vejnaman je uhapšena zbog napada na policajca, pljuvanja na policajca, ometanja javnog reda i mira i posjedovanja alkohola iako ima manje od 21 godinu.

Sve je počelo, navodi Vajnman u svojoj Fejsbuk objavi koja je kasnije obrisana ili označena privatnom, kad je policija došla na plažu provjeravati ima li maloljetnika (u SAD-u je osoba punoljetna tek s 21 godinu) koji piju alkohol. Vajnman je imala neotvoreno pivo, kaže. Nakon što su joj prišli i dali alkotest koji je prošla, kaže da ih je pitala imaju li išta bolje za činiti nego zaustavljati ljude zbog pića. Tada su stvari brzo pošle ukrivo.

“Policajac me prikovao za tlo i zabio mi glavu u pijesak”

Kako prenosi Newsweek, policajac je zatražio njenu identifikaciju, a nakon što je to odbila, rekao joj je da je uhapšena.

“Rekao mi je da me će me uhapsiti i krenuo je prema meni da mi stavi lisice. Ja sam se oprezno odmicala od njega (licem prema njemu) i dozivala oca mog djeteta (on se igrao u okeanu s našom kćeri za to vrijeme)”, napisala je ova djevojka.

“Spotaknula sam se i policajac me prikovao za tlo i zabio mi glavu u pijesak. U tom trenutku mi se pomračilo i borila sam se na bilo koji način koji sam mogla, pokušavajući ustati i odgurnuti ga od sebe. Tada me uhvatio u polugu svojom rukom oko mog vrata, počeo me udarati po glavi i onda me opet uhvatio u polugu, ali ovaj put daveći me, hvatala sam vazduh”, opisala je svoje mučno iskustvo.

Policija provodi internu istragu

Posljednji dio ovog incidenta snimljen je mobilnim telefonom, a na njemu se može vidjeti kako policajac drži Vajnman prikovanu za tlo i potom je udara zatvorenom šakom po glavi, dok je drugi policajac drži za noge. Takođe se može čuti kako djevojka, koja se bezuspješno opire, viče: “Nije vam dozvoljeno tako me udarati i daviti!” Dok joj stavljaju lisice, govori: “Nisam učinila ništa loše!”

Policijski šef odjela u Vajldvudu Robert Regalbuto komentarisao je incident u izjavi u kojoj je nazvao video alarmantim, ali i naglasio da ne želi brzati sa zaključcima dok se ne provede istraga.

“Istraga unutrašnje kontrole odmah je započeta o ovom slučaju, a umiješani policajci su premješteni na administrativne dužnosti do rezultata pune i temeljite istrage”, dodao je.

