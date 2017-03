Američki kongresmen:Kosovo bi trebalo da ima vojsku, Rusija naoružava Beograd!

Član Odbora za spoljne poslove u američkom Kongresu Eliot Engel potvrdio je na sastanku tog odbora da su SAD trenutno protiv formiranja vojske Kosova.

Ipak, on je zatražio da taj stav što prije bude promijenjen ocijenivši da bi Kosovo trebalo da ima vojsku, dok, kako tvrdi, Rusija naoružava Beograd.

Govoreći o politici SAD prema Kosovu, Engel je rekao da iako je “devet godina slobodna i nezavisna zemlja, Kosovo nema vojsku”.

“Možda će za Vas biti iznenađenje, gospodine predsjedavajući, ali devet godina kao slobodna i nezavisna zemlja, Kosovo i dalje nema vojsku. Tako je: suverena država-nacija bez vojske. Ima male bezbjednosne snage s lakim naoružanjem, ali ništa nalik velikoj, srpskoj vojsci koju oprema Rusija, odmah u susjedstvu”, tvrdi Engel.

Kako se navodi u saopštenju Odbora za spoljne poslove Predstavničkog doma, objavljenom na sajtu tog odbora, Engel je pozvao SAD da stanu uz Kosovo.

“Kosovo, zemlja koju podžavamo i koja nas podržava, želi ono što svaka druga zemlja na svijetu ima: vojsku, u kojoj njeni građani mogu da služe svojoj naciji, i vjerovatno služe pored naše vojske ukoliko im se ukaže prilika. Šta mi radimo? Mi prekoravamo i upućujemo diplomatske prijetnje. Mi jasno stavljamo do znanja da ne podržavamo Kosovo da sada ima svoju vojsku. To je potpuno apsurdno i to je stav koji bi trebalo promijeniti i to brzo”, smatra Engel.

Podsjetio je da su SAD među prvima priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i istakao da ta zemlja pruža Prištini najveću podršku.

“Zbog toga, Kosovo je s ponosom postalo najjači podržavalac SAD u Evropi, sa podrškom koja dostiže 85 odsto”, rekao je Engel.

On je dodao da je u više navrata posjetio Kosovo i ocijenio da ljudi tamo “iskreno vole Amerikance i sve američke stvari”.

