Američki komandos ispričao kako je ubio Bin Ladena VIDEO

Robert O’Nil, pripadnik američkih “foka” koji tvrdi da je lično ubio Osamu Bin Ladena, vođu terorističke mreže Al Kaida, objavio je memoare u kojima je opisao posljednje trenutke tadašnjeg svjetskog teroriste broj jedan.

U novoj knjizi “Operativac”, koja je izašla ove nedjelje. O’Nil (41) detaljno je opisao događaje iz 2. maja 2011, kad su američki specijalci napali Bin Ladenovo sklonište u Abotabadu u Pakistanu.

