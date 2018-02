Američki general odgovoran za ubistva svjedoka protiv Haradinaja?

Američki general Stiven Šuk, koji je na Kosovu bio zamjenik šefa Unmika, direktno je odgovoran za likvidaciju svjedoka u haškom procesu protiv Ramuša Haradinaja.

To tvrdi Martin Hajperc, koji je bio savjetnik njemačke vlade koji je na Kosovu boravio kao finansijski ekspert u zvaničnoj misiji Međunarodne civilne kancelarije, u knjizi “Makijato diplomatija”.

Prema pisanju “Srpskog telegrafa”,on u knjizi, između ostalog, ukazuje na spregu pojedinih međunaodnih zvaničnika i mafijaša koji su preuzeli vladavinu Kosovom. On je, kako piše, informacije o generalu Šuku dobio od visokog komesara UN iz Badena.

“Bivši američki general Stiven Šuk, a sada jedan od najviše rangiranih ljudi ovdje u Unmiku, ima poveći kriminalni dosije i usko je povezan sa ovdašnjom elitom. On je odao imena krunskih svjedoka protiv Haradinaja, koji su poslije toga ubijeni. Mom poznaniku je rekao da čovjek mora nekog da skloni s puta ako to odgovara višim instancama”, prenosi Hajperc podatke do kojih je došao.

“Srpski telegraf” navodi i da je Hajperc u knjizi napisao i kako se svjedoka rješavao Haradinajev “ratni drug”, jedan od vođa OVK Fatmir Ljimaj, kasnije ministar saobraćaja u vladi u Prištini.

“Glavni svjedok optužbe, nekadašnji nadzornik logora detaljno je dokumentovao zločine, ali je u Duizburgu, gdje se skrivao u okviru programa zaštite svjedoka, nadjen mrtav u parku kod Esenberškog jezera. Nakon toga više nije bilo izjava koje bi mogle da se upotrebe, pa je sud morao da obustavi postupak protiv Ljimaja”, piše Hajperc.

Podsetimo, Hajperc je u knjizi “Makijato diplomatija” pisao i o tome da je “Kosovo za Srbiju definitivno izgubljeno”, a izvode iz knjige o tome prenijela je beogradska “Politika”, za koju je on dao izjavu.

Između ostalog, beogradski list je prenio i da je Hajperc u knjizi opisivao svoj susret u jednom baru sa Ramušem Haradinajem, koga su Amerikanci poslije ranjavanja smestili u bazu Bondstil, jer im je bio potreban da bi kontrolisao Hašima Tačija.

Hajperc, kako se dodaje, nije štedio pridjeve da istakne duboki prezir prema dvojici vođa OVK, presvučenih u evropske političare. “Oni su bili naši saveznici kada smo se borili protiv Miloševića. Srbija je bila protivnik, a OVK strateški partner. Sada je Srbija naš partner i može se zauzeti kritička pozicija u odnosu na OVK”, rekao je on i dodao da “u državnim poslovima nema morala”.

Hajperc je napisao i da su na Kosovu Amerikanci apsolutni gospodari i da su oni u svoju bazu smjestili Ramuša Haradinaja kada je bio ranjen.

(Tanjug)