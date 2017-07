Ambasada SAD: Prijem povodom Dana nezavisnosti u kantri stilu

Ambasador SAD u BiH Morin Kormak organizovala je večeras u Sarajevu prijem povodom Dana nezavisnosti SAD.



“Nadam se da ćete u godini koja je pred nama imati na umu riječi bivšeg američkog predsjednika Dvajta Ajzenhauera: `Sloboda živi u srcima, djelima, duhu ljudi. I zato se mora svakodnevno zasluživati i osvježiti, jer će, u suprotnom, kao cvijet otrgnut iz korijena, uvenuti i umrijeti`”, rekla je Kormakova na prijemu u Ambasadi SAD.

Ona je navela da je već dvije i po godine u BiH u kojoj postoje brojni izazovi, naglašavajući da svečanosti poput večerašnjeg prijema okupljaju ljude iz svih sfera života i odbacuju podjele koje često postoje u društvu.

“Od hrabrih mladih ljudi do penzionera, od lidera u vlasti do opozicije, od preduzetnika do akademika, od novinara do muzičara. Svi vi koji ste ovdje večeras imate nešto zajedničko – budućnost BiH”, poručila je Kormakova.

Za razliku od prethodnih godina, večerašnji prijem povodom Dana nezavisnosti u Ambasadi SAD bio je tematske prirode – “Seoski vašar” u kantri stilu.

Dan nezavisnosti SAD je državni praznik kojim se slavi donošenje američke deklaracije o nezavisnosti 4. jula 1776. godine, kojom je proglašena nezavisnost od Velike Britanije.

