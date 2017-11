Amanpur: Bila sam tamo… Rekla bih da je Mladić jako ljut

Krivica generala VRS Ratka Mladića se nikada nije dovodila u pitanje, izjavila je na CNN čuvena novinarka i voditeljka Kristijan Amanpur nakon presude Mladiću.



Kako navodi, Mladić je osuđen za najteže zločine koji postoje prema međunarodnom pravu – genocid i zločine protiv čovječnosti.

“Ovaj sitni kriminalac je te zločine izvršio u uglu Evrope tokom devedesetih godina, u jeku pada SSSR, komunizma i Jugoslavije. On i njegovi su pokušali da naprave etnički čistu državu. Šta to znači? Ubijanje, istrebljenje i uzimanje talaca. U ovom slučaju to su uglavnom bili Muslimani i nešto Hrvata“, navela je Kristijan Amanpur, koja je izvještavala iz ratova na Balkanu tokom devedesetih.

Osim toga, ona je na Tviter okačila snimak na kojem se vidi kako intervjuiše Mladića tokom sukoba devedesetih godina.

Amanpurova je istakla i da je sudija Haškog tribunala bio “naročito bijesan” kada je čitao tačku o taocima “jer se tu radilo o osoblju UN”.

“Bila sam tamo, bila sam tamo tokom svega ovoga, ali nikada neću zaboraviti 1995. godinu kada su Ratko Mladić i njegovi mislili da je pametno da pripadnike UN uzmu kao taoce i iskoriste ih za pogađanje i pregovore“, istakla je Kristijan Amanpur.

Na pitanje novinarke CNN kako se Mladić sada osjeća, pošto ga je ona ranije upoznala, Amanpurova je navela:

“Rekla bih da je veoma ljut… Poznajem ih sve. Poznajem Ratka Mladića, Radovana Karadžića, poznavala sam i Slobodana Miloševića. Svi oni su na sudu bili bijesni i odbijali da priznaju legitimnost suda“.

(B92)