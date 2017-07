Alumina doskočila Pavgordu – Ustavni sud prihvatio apelaciju Zvorničana

Zvornička Alumina ponovo je u žiži interesovanja javnosti. Nakon proljećne blokade računa i dvonedjeljne drame, zatim nastavka proizvodnje i otvaranja novih pogona, firma je, bar za sada, uspjela u namjeri da se suprostavi fočanskom Pavgordu. To im je potvrdio i Ustavni sud BIH.

Pavgord će morati da obustavi postupak koji vodi protiv Alumine. To je suština privremene mjere Ustavnog suda BiH, koji je naložio zvorničkom Osnovnom sudu da sve stopira do njihove konačne odluke. To praktično znači da Pavgord ostaje kratkih rukava, najvjerovatnije na godinu i po do dvije, jer od Alumine neće moći da traži novac, ali ni pokretnu i nepokretnu imovinu.

Takva mjera Ustavnog suda rezultat je apelacije zvorničke fabrike, u kojoj su tražili status kvo sve do donošenja presude. Danas ne kriju zadovoljstvo.

“Ovo je jedno ozbiljno rasterećenje za poslovanje Alumine, jer mislim da je bilo poteškoća i u odnosu sa kreditorima, sa bankama, sa dobavljačima, sa kupcima, jer je bila ta briga da li će se desiti neka blokada računa ili zaplijena pokretnih ili nepokretnih sredstava. Sada je potpuno jasno da do toga neće doći”, kaže Vladimir Milošević, advokat kompanije Alumina.

Iz Pavgorda poručuju da ne žele pred kameru. Kažu da se Ustavni sud oglušio o sopstvena ovlašćenja i da za apelaciju Alumine, za koju tvrde da je protivzakonita, nisu ni znali. Nije im, kažu, stigla ni odluka suda, a o svemu ih je obavijestio jedan zvornički sudija. Tvrde da privremena mjera samo prolongira neizbježno, i da će Alumina kad-tad morati da namiri njihova potraživanja.

U obrazloženju privremene mjere, iz Ustavnog suda poručuju da nadležnost, u svakom slučaju, imaju:

“Ustavni sud može, na sopstvenu inicijativu ili na zahtjev apelanta, da odredi svaku privremenu mjeru za koju smatra da je treba donijeti u interesu stranaka ili pravilnog vođenja postupka.”

Ekonomisti kažu da za Aluminu nema trajnog rješenja sve dok pravosudne institucije ne odrade svoj posao do kraja. Ono što je jedini spas, kaže Zoran Pavlović, jeste to da se, uprkos svemu, proizvodnja kako-tako nastavi.

“Kad jednom izgubite tržište i kupce, a Alumina nije više u situaciji da bude ekskluzivni dobavljač, onda stvarate probleme svima koji su uposleni, i na kraju krajeva Republici Srpskoj, koja je većinski vlasnik te kompanije”, rekao je Zoran Pavlović, ekonomista.

Vlada RS priznala je 155 miliona maraka potraživanja Pavgorda, koja ima prema fabrici glinice Birač u stečaju. Račun Alumine, ćerke firme Birča, zbog tih dugovanja bio je blokiran, jer je Pavgord tako pokušao da osigura naplatu potraživanja koja je svojevremeno otkupio od litvanske Ukio banke.