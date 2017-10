“Alfa” pravi novi pogon u Modriči, posao za 60 novih radnika

Trininić: Restrukturisanje "Željeznica Srpske" do 2021.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik položio je danas u Modriči kamen temeljac za izgradnju novog proizvodnog pogona preduzeća “Alfa”, u kojem će biti zaposleno 60 novih radnika.

Dodik je istakao da gradnja novog pogona nije samo uspjeh ovog preduzeća, već lokalne zajednice i cijele Republike Srpske.

“Danas treba da slavimo i poštujemo, prije svega, ljude koji obezbjeđuju stabilna i dugoročna radna mjesta. Ilija Jeftić /direktor preduzeća `Alfa`/ je takav, on to čini i zato država mora da bude uz takve ljude i radnike koji rade ovdje”, rekao je Dodik novinarima nakon polaganja kamena temeljca.

Direktor preduzeća “Alfa” Ilija Jeftić naglasio je da ovaj pogon treba da bude među prvima u Evropi po proizvodnji obuće za žene.

“Ovdje treba da se zaposli od 60 do 80 novih radnika i to isključivo mladih ljudi kojima će to biti prvi posao. Kod nas je neophodna obuka radnika, a dio novih radnika biće obučen u Mađarskoj, Slovačkoj i Austriji”, istakao je Jeftić.

Prema njegovim riječima, “Alfa” trenutno zapošljava 405 radnika, dok bi u narednih mjesec ili dva moglo biti obučeno još 50 radnika.

“Rok za izgradnju objekta je maj iduće godine, a ulaganja su milionska. Samo oprema košta više od 500.000 evra zbog čega nam je u narednom periodu potrebna pomoć lokalne zajednice i Vlade Srpske”, poručio je Jeftić.

Polaganju kamena temeljca za izgradnju novog pogona prisustvovali su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić, kao i načelnik opštine Modriča Mladen Krekić.

(Srna)