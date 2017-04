Albanski huligan sa dronom uhapšen u Italiji

Ismail Morina (35), mladić koji se “proslavio” kada je dronom spustio zastavu velike Albanije na teren tokom fudbalskog meča Albanija – Srbija u Beogradu, priveden je u Italiji opet zbog drona!

Morina je priveden u akciji italijanske policije koja je bila usmjerena na prevenciju provala u stanove u elitnom delu Đenove.

Prema operativnim podacima, taj grad na sjeveru Italije bio je meta učestalih pljački čiji počinioci nisu pronađeni. Policija je s tim u vezi intenzivirala patrole i rutinske kontrole saobraćaja, a upravo u jednoj od njih lociran je Morina.

Naime, “Balista”, kako mu tepaju albanski mediji, zatečen je u kasnim večernjim satima kraj automobila na putu u blizini brda Faše u blizini Đenove, sa još nekolicinom prijatelja.

Tokom rutinske kontrole Morina je legitimisan, a u jarku kraj puta pronađen je jedan dron sa instaliranom kamerom visoke rezolucije i upravljač za tu letelicu. Nakon što je Albanac sa prijavljenim prebivalištem u Milanu priznao da je naprava njegova, italijanska policija napisala mu je prekršajnu prijavu zbog toga što je dron koristio u večernjim satima i na nedozvoljenoj lokaciji.

Nakon što su uvidom u evidenciju videli da se radi o osobi koja je privođena i u Albaniji, on je protjeran iz Đenove.

Karabinjeri ispituju i zašto se Morina zatekao na mjestu poznatom po učestalim pljačkama. Utvrđeno je da je dronove Morina koristio da bi tipovao prazne stanove, što je bilo prilično mudro: pljačkaše ne bi bilo moguće primetiti tokom priprema za provalu, a rizik je minimalan…

Ismail Morina u centar pažnje javnosti dospio je u oktobru 2014. godine, kada se iznad terena stadiona Partizana u 42. minutu kvalifikacione fudbalske utakmice između Srbije i Albanije zavijorila zastava velike Albanije koju je nosio dron.

Usljedili su incidenti među igračima i publikom, nakon čega je utakmice prekinuta. Odgovornost za upravljanje dronom preuzeo je Ismail Morina, koji je u Albaniji dočekan kao heroj.

Godinu dana kasnije Balista je priveden u Tirani, neposredno pred uzvratnu utakmicu Albanija – Srbija. Policija je zaustavila Morinin “lend rover” i prilikom pretresa kod njega pronašla dva pištolja (marke “zastava”) za koja nije imao dozvolu. Ranije su građani Tirane policiji prijavili da je on pucao iz tog oružja.

U policiji je posvjedočio da je sporno oružje čuvao zbog samoodbrane i čestih pretnji koje je primao nakon incidenta s dronom u Beogradu. Takođe, kod njega je pronađeno 30 karata za meč između Albanije i Srbije.

“Osvetio sam se Bogdanovu”

Morina je bizarni čin sa dronom i zastavom objasnio osvetom. On je u intervjuu za britanske medije jednom prilikom rekao da njegova namjera nije bila da izazove incidente, već da je to bio jedan vid osvete za to što je Ivan Bogdanov na utakmici Italija – Srbija u Đenovi 2010. godine zapalio albansku zastavu.

– Htio sam osvetu, ali ne da vrijeđam Srbe. Na toj zastavi je bila mapa etničke Albanije. To nisu teritorije, nije joj cilj da mi moramo da vratimo te teritorije nazad, to je samo istorija. Važno mi je bilo samo da pokažem identitet, poslije sam htio da sklonim dron – ispričao je Morina.

(Blic.rs)