Aktivirano klizište kod Banjaluke: Ugrožene kuće!

Naglo otapanje snijega uzelo je svoj danak. Zemlja počela da se urušava još prošle sedmice. Za vikend se odronio i komad puta.

Samo najstariji mještani Popovića se sjećaju kada se zadnji put klizište aktiviralo u ovim krajevima, prije više od 50 godina. Zbog ovog, najnovijeg, pojedini se boje da prenoće u svojim domovima.

Oni koji stanuju u blizini klizišta strahuju za sebe i imovinu. Radovana Popovca je najteže pogodilo. Kuća mu je odsječena od svijeta, a njegova štala prva se našla na udaru klizišta. Za sada, kaže, dobro je da još imaju i struju i vodu.

“Ja, žena, djeca, stara majka,ona 85 godina.Danas-sutra treba na dijalizu, mora na nosila pa prenijeti. Ne može drugačije”, priča Radovan Popović.

Tik iznad klizišta, nalazi se vikendica Vukana Popovića. Njega zatičemo da sa nekoliko komšija i prijatelja uklanja crijep sa strehe pored vikendice, da spasi što se može spasiti. Vikendicu je već otpisao.

“Ovo će se sve srušiti. Prošlo je gore i temelj i sve je prošlo, razvaljuje voda, pa šta bude bude.Klizište kad se useli u jedan teren, to đavo ne može iskorjeniti. To je živi belaj”, kaže Vukan Popović.

Komšija koji je pritekao u pomoć strahuje za svoje unuke, boji se da se kuća ne otisne niz padinu dok budu spavali. Za prvi odron zemlje nakon 50 godina ima svoju teoriju.

“Uzrokovala je prošlogodišnja suša. Čitavu godinu nije bilo kiše, zemlja je popucala i sad je naglo, odjednom, to padanje. Mora doći do secovanja. Ja tako mislim, a to stručnjaci znaju bolje nego ja”, navodi Marinko Popović.

Upravo ti stručnjaci su bili na terenu u Bistrici, da utvrde stanje klizišta. U Gradskoj upravi navode da je izdat nalog za hitne intervencije i da bi sanacija trebalo da počne ovih dana.