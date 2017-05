Ako ne bude Posebne sjednice NS, opozicija ima plan “B”

U priču o opozivu Vlade nismo ušli grlom u jagode i u slučaju da vladajuća koalicija kukavički ne izglasa dnevni red – imamo dva rezervna plana, tvrdi opozicija.

I dok u SNSD-u ponavljaju: “Nećete imati dovoljan broj ruku”” PDP-ov Perica Bundalo u “Apostrofu” otkriva jedan od planova “B”.

“Upućivanje zvaničnog zahtjeva predsjedniku Republike da pozove predsjednika Vlade da podnese ostavku. Odnosno, ako on to ne učini – da ga razriješi. To će biti naš sljedeći korak. Ako to predsjednik ne uradi imamo i sljedeći, ali o tom ćemo nekom drugom prilikom”, rekao je Perica Bundalo, generalni sekretar PDP-a.

Da bi došlo do smjene Vlade trebaju ruke. Ovdje je unaprijed jasno da je ova inicijativa u samom startu doživjela svoj fijasko i svoj debakl i da do nje nije uopšte trebalo ni dolaziti”, poručuje Marko Vidaković, poslanik SNSD-a u NSRS .

Iako uporno poriču, čini se da je došlo do destabilizacije u vladajućoj koaliciji naročito poslije zahtjeva Marka Pavića za ostavkom Petra Đokića i izjave Milorada Dodika koji, od juče, u Vladi kao nepoželjnog vidi Neđu Trninića, DNS-ovog ministra saobraćaja. Vladajući u tome ne vide nikakav problem dok je takav zaplet za opoziciju novi vjetar u leđa.

“Kako gospoda iz vladajuće koalicije mogu objasniti da RS može biti stabilna sa ovavom Vladom za koju čak i neki poslanici iz SNSD-a tvrde da je ovo najlošija Vlada u istoriji RS”, ističe Nade Planinčević, poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini.

“Mi smo u šestom mjesecu. Bilo koja rekonstrukcija u ovom vremenu može biti motivisana samo dnevno političkim potrebama. Zamislite ministra koji ima godinu dana mandata. Šta on realno može da uradi? Ništa”, kaže Slobodan Protić šef kluba poslanika SP-a u NSRS.

Opozicija želi da vjeruje da će se Narodna skupština u srijedu pretvoriti u maratonsku epizodu čuvenog kviza “Najslabija karika”.

Argumente su pripremili na više od 200 stranica. Iz vladajuće koalicije im poručuju: “Nemojte brojati stranice već ruke u skupštini.