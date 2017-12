Akcize usvojene: Skuplje gorivo za bolje puteve

Ahmetović: Doći će do velikog poskupljenja namirnica

Diana Zelenika o usvojenim akcizama: Možda nam dođe i IKEA, to je važno ženama

Upornost onih koji su zagovarali povećanje akciza isplatila se iz petog pokušaja. Rano jutros u BiH Parlamentu je izlaglasan set zakona, sa 22 glasa za i 20 protiv.



Glasovima SDA, SBB, HDZ – a i SNSD-a, pridružila se i Diana Zelenika iz HDZ-a 1990. Poslanici su bili na okupu jutros do četiri sata, kada je i usvojen set zakona. Danas su nastavili zasjedanje, ali sve je bilo u znaku sinoćne rasprave.

Zelenika je bila jedna od natraženijih tribuna, jer je bila i 22 drugi glas koji je na kraju i presudio akcizama. Tvrdi da je postovala odluke partije i da njen stav nije rezultat pritisaka i ucjena.

“Ja nisam bila kod gospodina Vigemarka, gospodin Vigemark je bio kod nas, nije bilo kolača, ni onih čupavaca, koje neko spominje”, rekla je Zelenika.

Oni koji pričaju da je neko uzeo pare i prodao glasa za usvajanje akciza, govore više o sebi, nego o drugima, poručuje Zelenika. Svu galamu pripisuje prikupljanju, kako kaže, jeftinih političkih poena, a ubijeđena je da će usvajanje zakona donijeti i brojne benefite.

“Brojna radna mjesta, mi žene jako volimo mogućnost dolaska IKEA-e. Nije to samo podizanje cijena goriva, što u konačnici ne zavisi samo o akcizama, nego ovisi o marži i onih koji se bave distribuiranjem marži i naftnih derivata”, rekla je poslanik HDZ-a 1990 Dijana Zelenika.

Oni koji su bili protiv zakona kažu da borba nije završena. Najvaljuju apelaciju Ustavnom sudu BiH, jer kažu nisu ispostovane sve potrebne procedure. Poručuju da je u BH parlamentu bila na djelu samovolja, koja je i rezultirala usvajanjem seta zakona. A nije izostao ni obračun partija iz Republike Srpske.

“Između ostaloga sam vrlo iznenađen sa transformacijom SNSD-a, koji su od ranijih stavova, gdje su imali socijalnu osjetljivost, došli do potrebe da se postupe troškovi života svakog stanovnika, da sutra bude skuplji i hljeb i povrće i voće, da bude skuplje gorivo”, rekao je poslanik SDS-a u PD PS BiH Borisalav Bojić.

“Mislim da se određeni politički subjekti, prvenstveo mislim na SDS, bave politikanstvom ili kako to nas narod kaže, bave se šupljom pričom, iz razloga što su se predstavili kao vlast u Briselu, i onda treba imati udobnost i konfor, a onda tamo gdje treba sprovoditi reforme su pokazivali lažno suosjećanje sa građanima”, rekao je šef Kluba poslanik SNSD-a u PD PS BiH Staša Košarac.

Ono što su poslanici jutros usvojili vodi povećanju putarina, ali će se sve opet odraziti na cijene goriva. Usvajanje zakona o akcizama bio je uslov za nastavak aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, ali i deblokiranje skoro milion evra kredita. Predsjedvajuća Borjana Krišto tvrdi da je sinoć sve rađeno po poslovniku, a kaže da je u BH parlamentu vladao cirkus kakav odavno nije viđen. Trudila se kaže da uvede red u sali, ali jos to juče baš i nije polazilo za rukom.

“Ako staVite jedan prijedlog na glasanje i dobijete 22 glasa, za to je li to onda demokratija, ili je to ono što ti pojedinačni zastupnici zbog neslaganja predstvaljaju kao demokraciju, pa vi prosudite”, rekla je predsjedavajuća PD PS BiH Borjana Krišto.

Moguće je da će na jednoj od narednih sjednica BH paralmenta, poslanici raspravljati i o smjeni kolegijuma. Oni koji su se protivili povećanju akciza, najavili su inicijativu za smjenu Borjane Krišto i Šefika Džaferovića, zbog kako kažu brojnih propusta u vođenju jučerašnje sjednice.