Akcioni plan ZSO ide u EU

Predstavnici srpskih opština na Kosovu i Metohiji pokrenuće inicijativu za formiranje zajednice srpskih opština /ZSO/, ukoliko do 20. aprila Priština ne bude preduzela konkretne korake za njeno formiranje, a napraviće i akcioni plan, o čemu će EU biti obaviještena, pišu “Večernje novosti”.

Plan podrazumijeva da Upravljački tim, koji čine četiri predstavnika srpske zajednice, i koji je već Brisel imenovao, napravi Nacrt statuta zajednice. Taj dokument zatim usvajaju skupštine opština koje ulaze u sastav zajednice.

Kako je predviđeno, to su četiri opštine sa sjevera – Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić, kao i opštine Gračanica, Štrpce, Novo Brdo, Ranilug, Pasjane, Parteš i Klokot.

U planu je bilo da se zajednici pridruže i dvije novoformirane opštine sa srpskom većinom, Prilužje-Plemetina i Gora, čije je osnivanje tražila srpska zajednica na Kosmetu, ali to se do sada nije dogodilo. Kada budu formirane, one mogu da donesu odluku da se priključuju ZSO.

Kada statut ZSO bude gotov, o njemu će se izjašnjavati svaka skupština deset opština, a potom će biti zakazana konstitutivna sjednica Skupštine ZSO.

U parlament ZSO svaka opština delegiraće određeni broj svojih predstavnika, a on će onda izabrati svog predsjednika i savjet, kako je i predviđeno Briselskim sporazumom, pišu “Novosti”.

Predsjednik Srpske liste i gradonačelnik sjeverne Kosovske Mitrovice Goran Rakić rekao je da je Prištini dat rok da ispuni obaveze iz Briselskog sporazuma, a da onda slijedi formiranje organa ZSO, odnosno skupštine koja će potom usvojiti statut ZSO.

“Mi koji smo deo ovog sporazuma imamo pravo na njega, i zato ćemo ukoliko Priština ne ispoštuje svoj deo obaveza, sami to učiniti. Pogotovo što očekujemo da će ZSO postati krovna institucija koja će objediniti i povezati Srbe na Kosmetu i olakšati im život na ovim prostorima”, kaže on.

(Srna)