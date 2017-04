Ahmetović i Mehmedović uslovljavaju podršku zakonu o akcizama

Poslanici SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Mehmedović i Sadik Ahmetović podržaće na današnjoj sjednici set zakona o povećanju akciza, uz uslov da budu usvojeni zaključci koje su predložili.



Ahmetović je rekao da je riječ o zaključcima koje su zajedno pripremili, uz konsultaciju sa predsjedavajućim Savjeta ministara BiH Denisom Zvizdićem i federalnim premijerom Fadilom Novalićem.

On je odbacio medijske spekulacije prema kojima je svoje glasanje uslovljavao ličnim ustupcima.

“U vezi sa glasanjem o akcizama najveći pritisak prave oni kojima je potreban novac da očuvaju političke pozicije, a s njima su u principu i oni koji imaju firme i jedino gledaju lični profit. Ako je vlast odgovorna i ukoliko će provoditi zaključke, onda to daje nadu da će se građanima ublažiti ovaj novi namet. Zbog toga moje glasanje zavisi od sudbine zaključaka”, pojašnjava Ahmetović.

Ovim zaključcima, Ahmetović i Mehmedović traže da nakon usvajanja Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH ne dođe do povećanja maloprodajne cijene nafte sve dok se cijena na berzi drastičnije ne poveća (minimalno 20 odsto), a ako dođe do većeg povećanja cijena nafte na berzi, Agencija za zaštitu potrošača, zajedno sa vladama, kontrolisaće formiranje cijena nafte u maloprodaji da ne bi došlo do povećanja cijena osnovnih proizvoda potrebnih za život ljudi u BiH.

Oni traže da razlika cijene od povećane akcize (10 plus pet feninga) opterećene PDV-om, što iznosi 2,6 feninga, treba biti usmjerena isključivo za podsticaj poljoprivredi (plavi dizel), za šta se zadužuju entitetska ministarstva poljoprivrede, zatim da zakon o podsticanju poljoprivrede u Federaciji BiH bude usvojen u roku od 90 dana, te da bude pokrenuta reforma javne uprave i da se obezbijede uštede neophodne za budžetsku izbalansiranost.

U zaključcima se navodi da treba predložiti akcioni plan za finansijsku održivost i ekonomsku stabilnost budžeta svih nivoa, bez zahvatanja kredita MMF-a, u roku od 60 dana, kao i da treba angažovati domaće i svjetske stručnjake da se u roku od šest mjeseci uradi strategija razvoja BiH koja bi bila usvojena u Parlamentarnoj skupštini BiH i entitetskim parlamentima, bez značajnog zaduživanja, a koristeći postojeće resurse BiH.

Ahmetović i Mehmedović očekuju da se o ovim zaključcima danas izjasni Predstavnički dom Parlamenta BiH tokom rasprave o setu zakona o akcizama, koji je na dnevnom redu sjednice.

(Srna)