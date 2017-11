Ahmetović: Dodik i Izetbegović u dogovoru da zastrašuju građane BiH

Sadiku Ahmetoviću smrću prijetio brat predsjednika SO Srebrenica

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sadik Ahmetović rekao je kako predsjednik SDA Bakir Izetbegović i predsjednik SNSD Milorad Dodik posljednjih dana u dogovoru daju izjave koje imaju za cilj zastrašivanje naroda.



– Izjave zastrašivanja i širenja straha koje u dogovoru plasiraju Milorad Dodik i Bakir Izetbegović posljednjih dana su ništa drugo nego koordinisana predizborna kampanja koju oni zbog ličnih interesa svjesno plasiraju građanima BiH ne mareći koliko će njihove izjave destabilisati odnose i BiH u cjelini – rekao je Ahmetović, piše Klix.ba.

On dodaje da je Dodikova namjera u potpunosti poznata, ali da je siguran kako se radi o politici koja nikada neće biti realizovana u BiH na način kako to on priželjkuje.

– Odgovor Bakira Izetbegovića u kojem kaže da je spreman za rat, a da još nismo pokopali mrtve iz prethodnog rata je poruka, nadam se, iz neznanja koja će najviše nanijeti štetu Bošnjacima i na određeni način pogoršati njihov položaj u RS – ističe Ahmetović.

Kako kaže, ovakve izjave dvojice neodgovornih lidera samo još više će ubrzati odlazak mladih i obrazovanih građana iz BiH.

(Klix)