Agencija upozorava: Stanodavci, čuvajte se ovog Banjalučanina!

Nikola Bubić, Banjalučanin, šezdeset osmo godište – čuvajte se tog čovjeka! Tim riječima Tanja Talić ovih dana savjetuje sve one koji u Banjaluci iznajmljuju stanove.



Tvrdi da je Bubić prevarant koji već duže vrijeme vara stanodavce. Posljednja u nizu je Agencija za promet nekretnina u kojoj radi. Od momenta kad su sa njim potpisali notarski ugovor, Bubić je platio samo prvu kiriju.

“Drugu kiriju je bio dužan da plati do 10. u mjesecu – nije platio. Obavijestio nas je telefonski sa fiksnog telefona, pošto mu je mobilni konstantno isključen, da mu produžimo rok do 20. u mjesecu. Produžen mu je rok do 20. Ja sam ga čak srela taj dan, upozorila ga da mora da donese sutra pare – da me ne stavlja u nezgodnu poziciju. Nije donio pare, nego je jednostavno napustio stan”, objasnila je Tanja Talić iz Agencije za promet nekretnina “Kvadrat” Banjaluka.

Slučaj su prijavili policiji, ali su im tamo rekli da to nije njihov problem i da tuže prevaranta. Pošto u sudu na red neće doći ni za dvije godine, praktično su nemoćni i država im okreće leđa, bez obzira što kao firma uredno plaćaju sve obaveze. U policiji su tek nakon našeg insistiranja rekli da će provjeriti o čemu se radi i da će, ukoliko bude elemenata krivičnog djela, preduzeti mjere u saradnji sa banjalučkim Okružnim tužilaštvom. Kriminolog Mile Matijević tvrdi da bi u tom slučaju istražni organi morali da bude saveznik.

“Da sa svoje strane nadležnosti preduzmu određene mjere u operativnom smislu identifikacije takvih recidivista/ponavljača koji mogu, u kontekstu ovih radnji, počiniti i druga, čak i krivična djela”, rekao je kriminolog iz Banjaluke Mile Matićević.

Od kad je pobjegao iz stana, Bubiću nema ni traga ni glasa. Kao agencija, pokušali su da mu uđu u trag kod vlasnika prethodnog stana u kojem je živio – i tad su shvatili da je i njega na isti način prevario. Na telefon koji je prijavio kao svoj javlja se automatska sekretarica.

Oštećena i sama priznaje da pomoć od policije ne traži zbog eventualne nadoknade štete već samo hoće da ukaže na problem i upozori druge stanodavce. Možda je i najporaznija činjenica to što država ne štiti one koji su uredno prijavili davanje svoje nekretnine pod zakup.

A takvi su u Srpskoj rijetki. Nezvanične procjene su da država u tom segmentu zbog neplatiša godišnje gubi na desetine miliona maraka. Podaci iz Poreske uprave kažu da su od preduzetnika i građana lani od zakupa prikupili tek milion i po maraka. Tako ispada da se, zbog neefikasnosti države, ni legalistima ne isplati da igraju po pravilima.